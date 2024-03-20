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Стало відомо, коли можна подивитися телеверсію премії Оскар з нагородженням українців

20 березня 2024 22:18
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Стало відомо, коли можна подивитися телеверсію премії Оскар з нагородженням українців
Режисер документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Після вирішення скандальної ситуації на премії "Оскар-2024" телеканал "Суспільне Культура" отримав виправлену міжнародну телеверсію церемонії вручення нагород. Організатори повернули перемогу документального фільму "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова.Стала відома дата, коли можна переглянути премію "Оскар-2024".

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення". 

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Після звернення "Суспільного Мовлення", а також Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення організатори премії, а саме Американська кіноакадемія, доповнили міжнародну скорочену телеверсію номінацією "Найкращий повнометражний документальний фільм". Компанія Disney, яка займається міжнародним ліцензуванням шоу,  надіслала  оновлену скорочену версію. 

Телеканал "Суспільне Культура" покаже скорочену телеверсію у п’ятницю, 22 березня, о 20:00.

"Ми вдячні організаторам "Оскара", що зреагували на наш аргументований протест єдино правильним шляхом і після виваженої комунікації повернули у скорочену телеверсію номінацію, в якій переміг український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Ця перемога команди Мстислава Чернова має велике значення не лише для української кіноіндустрії, а й для всіх українців — зрештою, саме це ми побачили у тисячах відгуків у соціальних мережах", — заявив виконавчий продюсер телеканалу "Суспільне Культура" Лук’ян Галкін.

Показ міжнародної скороченої версії "Оскар-2024" був запланований на 11 березня, одразу після церемонії, яка пройшла в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Однак після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда "Суспільного Мовлення" виявила, що нагородження українських документалістів не включили. Це причинило обурення в суспільстві та відповідно у соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто став лауреатами на премії "Оскар-2024". Також ми розповідали, чому австралійська акторка Марго Роббі, яка зіграла роль Барбі, прийшла на "Оскар-2024" у чорній сукні.

Оскар
премія
телебачення
20 днів у Маріуполі

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