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Скандал на Оскарі — нагородження "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії

11 березня 2024 21:23
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Стас Кожушко
Редактор
Скандал на Оскарі — нагородження "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії
Частина команди фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Після трансляції у прямому ефірі премії "Оскар-2024" організатори надіслали міжнародну скорочену версію для показу в різних куточках світу. Як виявилось, в ній вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій перемогу здобула документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" українського журналіста, режисера Мстислава Чернова.

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення".

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Сьогодні, 11 березня, о  20:30 на телеканалі "Суспільне Культура", який вже вдруге цьогоріч є ексклюзивним транслятором церемонії вручення "Оскар" в Україні, був запланований показ міжнародної скороченої версії. Однак після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє.

"Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом — тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії "Оскар", — зазначив виконавчий продюсер телеканалу "Суспільне Культура" Лук’ян Галкін. 

Минулого року для цієї ж номінації, в якій перемогу здобула документальна стрічка про російського політика Олексія Навального, знайшлося місце у скороченій версії. Як і для політичної промови його дружини Юлії Навальної, що приймала з дітьми нагороду. Українці  сподіваються, що організатори премії змінять своє рішення.

Команда "Суспільного мовлення" висловила обурення організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited та замість скороченої версії для українських глядачів транслює повну версію, що була в прямому ефірі телеканалу "Суспільне Культура" в ніч проти 11 березня. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що перша леді Олена Зеленська відреагувала на перемогу "20 днів у Маріуполі" на "Оскарі". Також ми розповідали факти про режисера Мстислава Чернова, який здобув "Оскар".

скандал
Оскар
премія
Голлівуд

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