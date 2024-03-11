Скандал на Оскаре — награждение "20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии

Часть команды фильма "20 дней в Мариуполе". Фото: Reuters

После трансляции в прямом эфире премии "Оскар-2024" организаторы отправили международную сокращенную версию для показа в разных уголках мира. Как оказалось, в ней вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победила документальная лента "20 дней в Мариуполе" украинского журналиста, режиссера Мстислава Чернова.

Об этом сообщает "Суспільне мовлення".

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Сегодня, 11 марта, в 20:30 на телеканале "Суспільне Культура", который уже второй раз является эксклюзивным транслятором церемонии вручения "Оскар" в Украине, был запланирован показ международной сокращенной версии. Однако после получения материалов для трансляции от организаторов команда обнаружила, что награждение украинских документалистов отсутствует.

"Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром — тем досаднее видеть исключение этого полного правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии "Оскар", — отметил исполнительный продюсер телеканала "Суспільне Культура" Лукьян Галкин.

В прошлом году для этой же номинации, в которой победила документальная лента о российском политике Алексее Навальном, нашлось место в сокращенной версии. Как и для политической речи его жены Юлии Навальной, принимавшей с детьми награду. Украинцы надеются, что организаторы премии изменят свое решение.

Команда "Суспільного мовлення" выразила возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited и вместо сокращенной версии для украинских зрителей транслирует полную версию, которая была в прямом эфире телеканала "Суспільне Культура" в ночь с 10 на 11 марта.

Напомним, ранее мы писали, что первая леди Елена Зеленская отреагировала на победу "20 дней в Мариуполе" на "Оскаре". Также мы рассказывали факты о получившем "Оскар" режиссере Мстиславе Чернове.