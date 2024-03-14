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Стало відомо, чому Марго Роббі прийшла на Оскар у траурній сукні

14 березня 2024 23:09
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Стало відомо, чому Марго Роббі прийшла на Оскар у траурній сукні
Австралійська акторка Марго Роббі. Фото: instagram.com/margotrobbieess/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Голлівудська акторка Марго Роббі, яка зіграла головну роль у фільмі "Барбі", шокувала своїм образом на Оскарі — вона прийшла у чорній сукні. Ймовірно у такий спосіб зірка дала можливість мати кращий вигляд своїй колезі по фільму. 

Про це пише Daily Mail

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Марго Роббі поступилася рожевим кольором Америці Феррері

Коли голлівудська акторка Марго Роббі прийшла на червоний хідник Оскара у чорній сукні, експерти подумали, що вона протестує після ігнорування фільму "Барбі" організаторами преміїї. Адже ні її, ні режисерку Грету Гервіг не номінували цього року за неймовірно успішний фільм про культову ляльку і сексистські стреотипи. 

Австралійська акторка Марго Роббі. Фото: instagram.com/margotrobbieess/
Австралійська акторка Марго Роббі. Фото: instagram.com/margotrobbieess/

Втім, виявилось, що справа в іншому. Марго Роббі під час прес-туру постійно була в центрі уваги і практично щоразу вибирала рожевий. Вона перевтілювалась в ідеальний образ Барбі. У той час, як Америка Феррера залишалась у тінні. На премію номували саме останню, тому австралійська зірка поступилася "рожевим місцем".

Марго Роббі прийшла на пермію у чорній, блискучій сукні, яку їй підібрав стиліст Ендрю Мукамал. Фанати ж назвали її нудною.

Австралійська акторка Марго Роббі. Фото: instagram.com/margotrobbieess/
Австралійська акторка Марго Роббі. Фото: instagram.com/margotrobbieess/

Натомість Америка Феррера мала сліпучий вигляд у відвертій рожевій сукні Барбі та прикрасах Pomellato.

"Це було абсолютно навмисно і правильно", — прокоментувала рішення акторок модна критикиня Голлі Агнес.

Втім, сукня не допомогла Феррері виграти. Її обійшла акторка — Да'Вайн Джой Рендольф.

Раніше український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" виграв Оскар.

Також Емма Стоун ледве не загубила сукню і втрапила у справжній модний конфуз.

Оскар
премія
актори
Марго Роббі
сукня
фільм "Барбі"

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