Стало известно, почему Марго Робби пришла на Оскар в траурном платье

Австралийская актриса Марго Робби. Фото: instagram.com/margotrobbieess/

Голливудская актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль в фильме "Барби", шокировала своим образом на "Оскаре" — она пришла в черном платье. Вероятно, таким способом звезда дала возможность лучше выглядеть своей коллеге по фильму.

Об этом пишет Daily Mail.

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Когда голливудская актриса Марго Робби вышла на красную дорожку "Оскара" в черном платье, эксперты подумали, что она протестует после игнорирования фильма "Барби" организаторами премии. Ведь ни ее, ни режиссера Грету Гервиг не номинировали в этом году за невероятно успешный фильм о культовой кукле и сексистских стереотипах.

Австралийская актриса Марго Робби. Фото: instagram.com/margotrobbieess/

Впрочем, оказалось, что дело в другом. Марго Робби во время пресс-тура постоянно находилась в центре внимания и практически каждый раз выбирала розовый. Она перевоплощалась в идеальный образ Барби. В то время как Америка Феррера оставалась в тени. На премию номинировали именно последнюю, поэтому австралийская звезда уступила "розовое место".

Марго Робби пришла на мероприятие в черном, блестящем платье, которое ей подобрал стилист Эндрю Мукамал. Фанаты же назвали его скучным.

Австралийская актриса Марго Робби. Фото: instagram.com/margotrobbieess/

Америка Феррера выглядела ослепительно в откровенном розовом платье Барби и украшениях Pomellato.

"Это было совершенно намеренно и правильно", — прокомментировала решение актрисы модный критик Голли Агнес.

Впрочем, платье не помогло Феррери выиграть. Ее обошла актриса Да'Вайн Джой Рэндольф.

Ранее украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" выиграл "Оскар".

Также Эмма Стоун чуть не потеряла платье и попала в настоящий модный конфуз.