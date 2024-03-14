Стало известно, почему Марго Робби пришла на Оскар в траурном платье
Голливудская актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль в фильме "Барби", шокировала своим образом на "Оскаре" — она пришла в черном платье. Вероятно, таким способом звезда дала возможность лучше выглядеть своей коллеге по фильму.
Об этом пишет Daily Mail.
Марго Робби уступила розовый цвет Америке Феррери
Когда голливудская актриса Марго Робби вышла на красную дорожку "Оскара" в черном платье, эксперты подумали, что она протестует после игнорирования фильма "Барби" организаторами премии. Ведь ни ее, ни режиссера Грету Гервиг не номинировали в этом году за невероятно успешный фильм о культовой кукле и сексистских стереотипах.
Впрочем, оказалось, что дело в другом. Марго Робби во время пресс-тура постоянно находилась в центре внимания и практически каждый раз выбирала розовый. Она перевоплощалась в идеальный образ Барби. В то время как Америка Феррера оставалась в тени. На премию номинировали именно последнюю, поэтому австралийская звезда уступила "розовое место".
Марго Робби пришла на мероприятие в черном, блестящем платье, которое ей подобрал стилист Эндрю Мукамал. Фанаты же назвали его скучным.
Америка Феррера выглядела ослепительно в откровенном розовом платье Барби и украшениях Pomellato.
"Это было совершенно намеренно и правильно", — прокомментировала решение актрисы модный критик Голли Агнес.
Впрочем, платье не помогло Феррери выиграть. Ее обошла актриса Да'Вайн Джой Рэндольф.
Ранее украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" выиграл "Оскар".
Также Эмма Стоун чуть не потеряла платье и попала в настоящий модный конфуз.
Читайте Новини.LIVE!