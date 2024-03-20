Стало известно, когда можно посмотреть телеверсию премии Оскар с награждением украинцев

Режиссер документального фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов. Фото: Reuters

После разрешения скандальной ситуации на премии "Оскар-2024" телеканал "Суспільне Культура" получил исправленную международную телеверсию церемонии вручения наград. Организаторы вернули победу документального фильма "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова. Стала известна дата, когда можно посмотреть премию "Оскар-2024".

Об этом сообщает "Суспільне Мовлення".

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После обращения "Суспільного Мовлення", а также Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию организаторы премии, а именно Американская киноакадемия, дополнили международную сокращенную телеверсию номинацией "Лучший полнометражный документальный фильм". Компания Disney, занимающаяся международным лицензированием шоу, прислала обновленную сокращенную версию.

Телеканал "Суспільне Культура" покажет сокращенную телеверсию в пятницу, 22 марта, в 20:00.

"Мы благодарны организаторам "Оскара", которые среагировали на наш аргументированный протест единственно правильным путем и после взвешенной коммуникации вернули в сокращенную телеверсию номинацию, в которой победил украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Эта победа команды Мстислава Чернова имеет большое значение не только для украинской киноиндустрии, но и для всех украинцев — в конце концов, именно это мы увидели в тысячах отзывов в социальных сетях», — заявил исполнительный продюсер телеканала "Суспільне Культура" Лукьян Галкин.

Показ международной сокращенной версии "Оскар-2024" был запланирован на 11 марта сразу после церемонии, которая прошла в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Однако после получения материалов для трансляции от организаторов команда "Суспільного Мовлення" обнаружила, что награждение украинских документалистов не включили. Это привело к возмущению в обществе и соответственно в соцсетях.

Напомним, ранее мы писали, кто стал лауреатами на премии "Оскар-2024". Также мы рассказывали, почему австралийская актриса Марго Робби, сыгравшая роль Барби, пришла на "Оскар-2024" в черном платье.