Роскошная Николь Кидман в шелковом белье украсила страницы известного глянца

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

Австралийская актриса Николь Кидман стала героиней нового номера американской версии журнала ELLE. 56-летняя актриса украсила обложку, снялась в фотосессии и дала интервью.

Об этом пишет ELLE.

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Снимал голливудскую звезду знаменитый фотограф Марио Сорренти, в объективе которого Кидман предстала в кутюрных одеждах и белье. Кидман позирует в красном платье Balenciaga, черном кружевном белье Dolce & Gabbana, чулках и перчатках. В интервью актриса призналась, что красные дорожки и сборы на мероприятия ее утомляют, и все, чего она хочет, скорее вернуться домой.

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

"Иногда это все кажется ненастоящим. Мне хочется поскорее уйти, снять платье и залезть в свой свитер. Это история Золушки наоборот — я счастлива вернуться домой и снова стать самой собой", — рассказала знаменитость.

Актриса, у которой каждый год выходит несколько проектов, говорит, что работа для нее на втором плане: "Я живу полноценной жизнью с людьми, которых я люблю. Я мама двух дочерей, супруга, лучшая подруга, сестра, тетя. У меня есть глубокие близкие отношения с людьми, которые меня окружают. И в этом смысл жизни для меня — заботиться о том, что мы оставим после себя и кого".

Николь Кидман удается совмещать тихую семейную жизнь, съемки в кино и светские мероприятия. В январе 2024 года вышел сериал "Экспаты", в котором Кидман сыграла одну из главных ролей, на подходе еще несколько проектов.

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