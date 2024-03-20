Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Роскошная Николь Кидман в шелковом белье украсила страницы известного глянца arrow

Роскошная Николь Кидман в шелковом белье украсила страницы известного глянца

20 марта 2024 07:28
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Роскошная Николь Кидман в шелковом белье украсила страницы известного глянца
Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Австралийская актриса Николь Кидман стала героиней нового номера американской версии журнала ELLE. 56-летняя актриса украсила обложку, снялась в фотосессии и дала интервью.

Об этом пишет ELLE.

Читайте также:

Николь Кидман снялась в откровенном образе

Снимал голливудскую звезду знаменитый фотограф Марио Сорренти, в объективе которого Кидман предстала в кутюрных одеждах и белье. Кидман позирует в красном платье Balenciaga, черном кружевном белье Dolce & Gabbana, чулках и перчатках. В интервью актриса призналась, что красные дорожки и сборы на мероприятия ее утомляют, и все, чего она хочет, скорее вернуться домой.

 

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com
Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

 

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com
Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

 

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com
Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

 

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com
Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

 

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com
Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

 

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com
Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

 

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com
Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

 

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com
Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

 

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com
Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

 

Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com
Актриса Николь Кидман. Фото: elle.com

"Иногда это все кажется ненастоящим. Мне хочется поскорее уйти, снять платье и залезть в свой свитер. Это история Золушки наоборот — я счастлива вернуться домой и снова стать самой собой", — рассказала знаменитость.

Актриса, у которой каждый год выходит несколько проектов, говорит, что работа для нее на втором плане: "Я живу полноценной жизнью с людьми, которых я люблю. Я мама двух дочерей, супруга, лучшая подруга, сестра, тетя. У меня есть глубокие близкие отношения с людьми, которые меня окружают. И в этом смысл жизни для меня — заботиться о том, что мы оставим после себя и кого".

Николь Кидман удается совмещать тихую семейную жизнь, съемки в кино и светские мероприятия. В январе 2024 года вышел сериал "Экспаты", в котором Кидман сыграла одну из главных ролей, на подходе еще несколько проектов.

Напомним, Санта Димопулос устроила откровенную фотосессию на Бали. А Жади из "Клона" показала фото ню.

фото
Николь Кидман
зарубежные звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство