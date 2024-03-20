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Розкішна Ніколь Кідман у шовковій білизні прикрасила сторінки відомого глянцю

20 березня 2024 07:28
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Розкішна Ніколь Кідман у шовковій білизні прикрасила сторінки відомого глянцю
Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Австралійська акторка Ніколь Кідман стала героїнею нового номера американської версії журналу ELLE. 56-річна актриса прикрасила обкладинку, знялася у фотосесії та дала інтерв'ю.

Про це пише ELLE.

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Знімав голлівудську зірку знаменитий фотограф Маріо Сорренті, в об'єктиві якого Кідман постала в кутюрному вбранні і в білизні. Кідман позує у червоній сукні Balenciaga, на іншому — у чорній мереживній білизні Dolce & Gabbana, панчохах і рукавичках. В інтерв'ю актриса зізналася, що червоні доріжки та збори на заходи її втомлюють, і все, чого вона хоче, — скоріше повернутися додому.

 

Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com
Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com

 

Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com
Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com

 

Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com
Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com

 

Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com
Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com

 

Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com
Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com

 

Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com
Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com

 

Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com
Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com

 

Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com
Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com

 

Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com
Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com

 

Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com
Акторка Ніколь Кідман. Фото: elle.com

"Іноді це все здається несправжнім. Мені хочеться якнайшвидше піти, зняти сукню і залізти у свій светр. Це історія Попелюшки навпаки — я щаслива повернутися додому і знову стати самою собою", — розповіла знаменитість.

Актриса, у якої щороку виходить кілька проектів, каже, що робота для неї на другому плані: "Я живу повноцінним життям з людьми, яких я люблю. Я мама двох доньок, дружина, найкраща подруга, сестра, тітка. У мене є глибокі близькі стосунки з людьми, які мене оточують. І в цьому є сенс життя для мене — піклуватися про те, що ми залишимо після себе і когось".

Ніколь Кідман вдається поєднувати тихе сімейне життя, зйомки у кіно та світські заходи. У січні 2024 року вийшов серіал "Експати", в якому Кідман зіграла одну з головних ролей, на підході ще кілька проектів.

Нагадаємо, Санта Дімопулос влаштувала відверту фотосесію на Балі. А Жаді з "Клону" показала фото ню.

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Ніколь Кідман
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