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Рамина Эсхакзай рассказала, с кем общается на русском языке

15 марта 2024 22:00
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Рамина Эсхакзай рассказала, с кем общается на русском языке
Блогер Рамина Эсхакзай. Фото: Instagram/raminalalala
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогер Рамина Эсхакзай, которая недавно отметила 32-летие, ответила в соцсетях на некоторые вопросы своих фолловеров. Один из них был по поводу русского языка.

Соответствующая сториз появилась в Instagram Эсхакзай.

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Один из подписчиков спросил у Рамины, как она относится к украинским блогерам-миллионникам, ведущим соцсети на русском языке. Эсхакзай отметила, что она к ним не относится. Этот язык Рамина назвала "свинячим", и добавила, что до полномасштабной войны сама на нем общалась. Потому что русский — это, в частности, родной язык ее матери и бабушки.

"Два года назад моим сознательным решением было минимизировать использование этого языка. Однако с родителями, сестрой мы общаемся на свинячем языке. Однако я не могу назвать мою маму и родственников свиньями", — написала Рамина.

Также Рамина отметила, что это дело блогеров, на каком языке общаться публично. Эсхакзай не считает нужным тратить свое время на то, чтобы искать недостатки в других людях.

Рамина Эсхакзай рассказала, с кем общается на русском языке - фото 1
Скриншот: Instagram/raminalalala

Напомним, ранее мы писали, что певица украинского происхождения Ани Лорак подала документы на получение российского гражданства. Также мы рассказывали, что шоувумен Маша Ефросинина представила Украину на мероприятии ООН в Нью-Йорке.

русский язык
соцсети
украинские звезды
Рамина Эсхакзай

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