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Раміна Есхакзай розповіла, з ким спілкується російською мовою

15 березня 2024 22:00
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Раміна Есхакзай розповіла, з ким спілкується російською мовою
Блогерка Раміна Есхакзай. Фото: Instagram/raminalalala
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогерка Раміна Есхакзай, яка нещодавно відзначила 32-річчя, відповіла в соцмережах на деякі запитання своїх фолловерів. Одне з них було стосовно російської мови. 

Відповідна сторіз з’явилася в Instagram Есхакзай. 

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Один з підписників запитав в Раміни, як вона ставиться до українських блогерів-мільйонників, які ведуть соцмережі російською мовою. Есхакзай зазначила, що вона до них не відноситься. Цю мову Раміна назвала "свинячою" і додала, що до повномасштабної війни сама нею спілкувалась. Бо російська — це, зокрема, рідна мова її матері та бабусі. 

"Два роки тому моїм свідомим рішенням було мінімізувати використання цієї мови. Проте з батьками, сестрою ми спілкуємося свинячою мовою. Проте я не можу назвати мою маму та родичів свинями", — написала Раміна. 

Також Раміна зазначила, що це справа блогерів, якою мовою спілкуватися публічно. Есхакзай не вважає за потрібне витрачати свій час на те, аби шукати недоліки в інших людях.

Раміна Есхакзай розповіла, з ким спілкується російською мовою - фото 1
Скриншот: Instagram/raminalalala

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка українського походження Ані Лорак подала документи на отримання російського громадянства. Також ми розповідали, що шоувумен Маша Єфросиніна представила Україну на заході ООН у Нью-Йорку.

російська мова
соцмережі
українські зірки
Раміна Есхакзай

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