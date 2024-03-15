Раміна Есхакзай розповіла, з ким спілкується російською мовою

Блогерка Раміна Есхакзай. Фото: Instagram/raminalalala

Блогерка Раміна Есхакзай, яка нещодавно відзначила 32-річчя, відповіла в соцмережах на деякі запитання своїх фолловерів. Одне з них було стосовно російської мови.

Відповідна сторіз з’явилася в Instagram Есхакзай.

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Один з підписників запитав в Раміни, як вона ставиться до українських блогерів-мільйонників, які ведуть соцмережі російською мовою. Есхакзай зазначила, що вона до них не відноситься. Цю мову Раміна назвала "свинячою" і додала, що до повномасштабної війни сама нею спілкувалась. Бо російська — це, зокрема, рідна мова її матері та бабусі.

"Два роки тому моїм свідомим рішенням було мінімізувати використання цієї мови. Проте з батьками, сестрою ми спілкуємося свинячою мовою. Проте я не можу назвати мою маму та родичів свинями", — написала Раміна.

Також Раміна зазначила, що це справа блогерів, якою мовою спілкуватися публічно. Есхакзай не вважає за потрібне витрачати свій час на те, аби шукати недоліки в інших людях.

Скриншот: Instagram/raminalalala

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка українського походження Ані Лорак подала документи на отримання російського громадянства. Також ми розповідали, що шоувумен Маша Єфросиніна представила Україну на заході ООН у Нью-Йорку.