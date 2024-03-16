Речь на Оскаре и упоминание о Секторе Газа рассорили лауреатов премии

Британский режиссер Джонатан Глейзер. Фото: Reuters

Фильм "Зона интересов" британского режиссера Джонатана Глейзера получил две статуэтки премии "Оскар-2024". Впрочем, его речь и упоминание о Секторе Газа понравилось не всем, в частности, и внутри команды ленты.

Об этом сообщает издание Variety.

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Исполнительный продюсер Дэнни Коэн стал первым членом производственной группы фильма, публично осудивший речь режиссера Джонатана Глейзера на вручении премии "Оскар". Он отметил, что принципиально не согласен с позицией своего коллеги.

"Ответственность за войну и продолжение войны несет ХАМАС, террористическая организация геноцида, которая продолжает удерживать заложников и злоупотреблять ими. Она не использует свои туннели для защиты невинных гражданских лиц Сектора Газа, а использует их, чтобы скрыться и позволить палестинцам умереть. Я считаю, что война трагическая и ужасная, а потери гражданского населения ужасающие. Но я обвиняю в этом ХАМАС", — заявил продюсер.

Продюсер Дэнни Коэн. Фото: iMDb

Что сказал Джонатан Глейзер на сцене премии "Оскар"

Принимая награду за лучший международный полнометражный фильм, Глейзер выступил с серией предварительно написанных замечаний, в которых сравнил свой фильм о Холокосте с текущим конфликтом в Секторе Газа. Компанию ему на сцене составили продюсер Джеймс Уилсон и исполнительный продюсер Лен Блаватник.

"Прямо сейчас мы стоим здесь как люди, опровергающие свое еврейство и Холокост, увлеченные оккупацией, которая привела к конфликту для многих невинных людей. Будь-то жертвы 7 октября в Израиле, то ли продолжающаяся атака на Сектор Газы — все жертвы этой дегуманизации. Как нам противостоять", — сказал он.

"Зона интересов" рассказывает о Рудольфе Гессе, коменданте Освенцима и его семье, когда они счастливо жили рядом с концлагерем.

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