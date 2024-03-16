Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Речь на Оскаре и упоминание о Секторе Газа рассорили лауреатов премии arrow

Речь на Оскаре и упоминание о Секторе Газа рассорили лауреатов премии

16 марта 2024 06:32
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Речь на Оскаре и упоминание о Секторе Газа рассорили лауреатов премии
Британский режиссер Джонатан Глейзер. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Фильм "Зона интересов" британского режиссера Джонатана Глейзера получил две статуэтки премии "Оскар-2024". Впрочем, его речь и упоминание о Секторе Газа понравилось не всем, в частности, и внутри команды ленты.

Об этом сообщает издание Variety.

Читайте также:

Раскол в команде фильма "Зона интересов"

Исполнительный продюсер Дэнни Коэн стал первым членом производственной группы фильма, публично осудивший речь режиссера Джонатана Глейзера на вручении премии "Оскар". Он отметил, что принципиально не согласен с позицией своего коллеги.

"Ответственность за войну и продолжение войны несет ХАМАС, террористическая организация геноцида, которая продолжает удерживать заложников и злоупотреблять ими. Она не использует свои туннели для защиты невинных гражданских лиц Сектора Газа, а использует их, чтобы скрыться и позволить палестинцам умереть. Я считаю, что война трагическая и ужасная, а потери гражданского населения ужасающие. Но я обвиняю в этом ХАМАС", — заявил продюсер.

Речь на Оскаре и упоминание о Секторе Газа рассорили лауреатов премии - фото 1
Продюсер Дэнни Коэн. Фото: iMDb

Что сказал Джонатан Глейзер на сцене премии "Оскар"

Принимая награду за лучший международный полнометражный фильм, Глейзер выступил с серией предварительно написанных замечаний, в которых сравнил свой фильм о Холокосте с текущим конфликтом в Секторе Газа. Компанию ему на сцене составили продюсер Джеймс Уилсон и исполнительный продюсер Лен Блаватник.

"Прямо сейчас мы стоим здесь как люди, опровергающие свое еврейство и Холокост, увлеченные оккупацией, которая привела к конфликту для многих невинных людей. Будь-то жертвы 7 октября в Израиле, то ли продолжающаяся атака на Сектор Газы — все жертвы этой дегуманизации. Как нам противостоять", — сказал он.

"Зона интересов" рассказывает о Рудольфе Гессе, коменданте Освенцима и его семье, когда они счастливо жили рядом с концлагерем.

Напомним, ранее мы писали, что награждение документального фильма "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова вернут в сокращенную телеверсию. Также мы рассказывали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе.

скандал
Сектор Газа
Оскар
премия
Голливуд

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше