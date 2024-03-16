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Промова на Оскарі та згадка про Сектор Гази розсварили лауреатів премії

16 березня 2024 06:32
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Стас Кожушко
Редактор
Промова на Оскарі та згадка про Сектор Гази розсварили лауреатів премії
Британський режисер Джонатан Глейзер. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Фільм "Зона інтересу" британського режисера Джонатана Глейзера отримав дві статуетки премії "Оскар-2024". Втім, його промова та згадка про Сектор Гази сподобалась не всім, зокрема, і в середині команди стрічки.

Про це повідомляє видання Variety.

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Виконавчий продюсер Денні Коен став першим членом виробничої групи фільму, який публічно засудив промову режисера Джонатана Глейзера на врученні премії "Оскар". Він зазначив, що принципово не згоден з позицією свого колеги.

"Відповідальність за війну та продовження війни несе ХАМАС, терористична організація геноциду, яка продовжує утримувати заручників і зловживати ними. Вона не використовує свої тунелі для захисту невинних цивільних осіб Сектора Гази, а використовує їх, щоб сховатися і дозволити палестинців померти. Я вважаю, що війна є трагічною і жахливою, а втрати цивільного населення жахливими. Але я звинувачую в цьому ХАМАС", — заявив продюсер.

Промова на Оскарі та згадка про Сектор Гази розсварили лауреатів премії - фото 1
Продюсер Денні Коен. Фото: iMDb

Що сказав Джонатан Глейзер на сцені премії "Оскар"

Приймаючи нагороду за найкращий міжнародний повнометражний фільм, Глейзер виступив із серією попередньо написаних зауважень, у яких порівняв свій фільм про Голокост із поточним конфліктом у Секторі Гази. Компанію йому на сцені склали продюсер Джеймс Вілсон і виконавчий продюсер Лен Блаватнік.

"Прямо зараз ми стоїмо тут як люди, які спростовують своє єврейство та Голокост, захоплені окупацією, яка призвела до конфлікту для багатьох невинних людей. Чи то жертви 7 жовтня в Ізраїлі, чи триваюча атака на Сектор Гази — усі жертви цієї дегуманізації. Як нам протистояти", — сказав він.

"Зона інтересу" розповідає про Рудольфа Гесса, коменданта Освенцима і його родину, коли вони щасливо жили поруч із концтабору.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нагородження документального фільму "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова повернуть в скорочену телеверсію. Також ми розповідали, які стрічки вийшли в український кінопрокат цього тижня.

скандал
Сектор Гази
Оскар
премія
Голлівуд

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