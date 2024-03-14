Американські фільми жахів та екранізація повісті Кузьми Скрябіна — кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: Facebook/yapobedaiberlin

Цього тижня в український кінопрокат вийшли п’ять нових фільмів. Серед них, зокрема, "Закляття. Царство темряви" з Меган Сурі в головній ролі та довгоочікувана стрічка "Я, "Побєда" і Берлін", знята за мотивами повісті музиканта Кузьми Скрябіна (Кузьменка).

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Заручники острова

За сюжетом французького драматичного трилера, Бен і Лора зустрічаються вже п'ять років. Вони вирішили здійснити навколосвітню подорож на яхті. Прямуючи до Південної Америки, пара запланувала зупинитися на безлюдному острові біля берегів Антарктиди. Та просто під час експедиції починається шторм, і човен зникає. Тепер вони відрізані від світу, зима наближається. Парі доведеться боротися за своє виживання та за своє кохання.

Я, "Побєда" і Берлін

За сюжетом звичайний хлопець, музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний шестисотий "Мерседес" у відомого колекціонера. Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту — обов’язково встигнути на виступ.

Закляття. Царство темряви

За сюжетом американського фільму жахів, старшокласниця Самідха — дочка індійських емігрантів, що живуть у США. Аби вписатися в товариство своїх друзів, дівчина почала нехтувати рідними традиціями та звичаями і відкидати свою культуру та мову. Самідха перестає розмовляти зі своєю найкращою подругою Тамірою.

В результаті образи Таміра, сама того не знаючи, пробудила і привернула до себе злого духа, відомого як Пишач. Згодом подруги зазнають нападів демонічного духу, який живиться негативною енергією.

Я — капітан

Драматична італійська стрічка режисера Маттео Ґарроне потрапила до номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" премії "Оскар-2024". Це сага про двох підлітків, які мріють стати зірками в Європі та потрапити на MTV. Зібравши потрібну суму грошей, вони втікають з дому та вирушають у далеку та небезпечну подорож. Мандрівка зриває рожеві окуляри і показує хлопцям світ таким, який він є насправді.

Уявний друг

В американській стрічці жахів Джессіка повертається до рідного дому разом із сім'єю. Її наймолодша падчерка Аліса виявляє несподівану прив'язаність до плюшевого ведмедика на ім'я Чонсі, якого знаходить у підвалі. Дівчина починає грати з ним ігри, які спочатку видаються безневинними, та з часом стають дедалі зловіснішими.

Джессіка втручається, спостерігаючи зміни у поведінці Аліси, та усвідомлює, що Чонсі — це щось набагато жахливіше, ніж мила плюшева іграшка.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, як в Києві пройшла зіркова прем'єра стрічки за мотивами повісті Кузьми Скрябіна.