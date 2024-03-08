Українська комедія про кухню та нова частина Панди Кунг-Фу — кінопрем'єри тижня

Постер фільму "Смак свободи". Фото: Instagram/smaksvobody.film

Цього тижня в український кінопрокат вийшли чотири нових фільми. Серед них, зокрема, четверта частина анімаційної франшизи "Панда Кунг-Фу" та стрічка "Смак свободи" режисера Олександра Березаня.

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Смак свободи

Фільм знімався у Львові ще до початку повномасштабної війни. На екранах з’являться Ірина Кудяшова, Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Томаш Собчак, Римма Зюбіна, Джамала та інші зірки. Також одну з ролей зіграв актор, телеведучий Павло Лі, який загинув в Ірпені від куль окупантів в перші тижні повномасштабної війни.

Джерелом натхнення для написання сценарію стала книга 1929 року "Перша українська загальнопрактична кухня", написана Ольгою Франко. За сюжетом, Варя їде до Львова у надії стати кухарем у вишуканому ресторані. Шлях до успіху був би набагато складнішим, якби не випадкова знахідка.

Панда Кунг-Фу-4

Проєкт став одним з двох останніх, знятий повністю на потужностях студії DreamWorks Animation. Нові свої роботи вони створюватимуть, залучаючи до співпраці інші студії. За сюжетом, герой По вирішив відмовитися від почесного звання та зайнятися духовними настановами. Це неабияк засмутило багатьох, особливо майстра Шифу. Аби виправити ситуацію, По береться шукати того, хто стане новим воїном Дракона.

Цензорка

Мелодрама знята в копродукції України, Словаччини та Чехії ще до повномасштабної війни. За сюжетом, Леся — молода мама, яка народила первістка у спеціальній вʼязниці. Це світ, населений лише жінками: медсестрами, увʼязненими та наглядачками. Лесю турбує лиш одне: чи дозволять їй зберегти опіку над дитиною. За її життям спостерігає співробітниця в’язниці — самотня цензорка Олена, якій усе складніше лишитися осторонь.

Одружитися знов

За сюжетом французької романтичної комедії Ален (Франк Дюбоск) та Діана (Карін В’яр) вже понад 30 років прожили у шлюбі. Їхній син Мало саме поїхав на навчання до Японії, тож кращого часу аби насолодитися одне одним в них давно не було. Втім Алан помічає, що дружина не поділяє його ентузіазму щодо перспектив проводити більше часу разом. Вона давно розчарувалась у стосунках, до того ж нудиться на нецікавій роботі.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що творці "Гри престолів" показали трейлер нового серіалу для Netflix.