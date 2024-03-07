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Творці "Гри престолів" показали трейлер нового серіалу для Netflix

7 березня 2024 22:40
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Стас Кожушко
Редактор
Творці "Гри престолів" показали трейлер нового серіалу для Netflix
Фрагмент з серіалу "Проблема трьох тіл". Фото: Netflix
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співавтори серіалу "Гри престолів" Девід Беніофф і Ді Бі Вайсс долучились до роботи над новим шоу стримінгової платформи Netflix. Реліз серіалу "Проблема трьох тіл" відбудеться вже цього місяця. 

Трейлер з’явився на YouTube-каналі Netflix.

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За словами авторів серіалу, "Проблема трьох тіл" — це захопливий новий погляд на науково-фантастичну драму, сповнений карколомних таємниць і високих ставок з елементами різноманітних жанрів. Шоу зняте за однойменним міжнародним бестселером китайського письменника Лю Цисіня.

За сюжетом, рокове рішення молодої жінки в Китаї 1960-х років відлунюється крізь час і простір, дійшовши в результаті до групи видатних науковців у наші дні. Коли закони природи розходяться в них на очах, п’ять колишніх колег об’єднують зусилля перед обличчям найбільшої загрози в історії людства.

Судячи з трейлеру, сюжет нового серіалу розкаже про позаземні цивілізації, подорожі між світами та серйозний військовий конфлікт, коріння якого лежить у загадці з минулого Китаю. Саме там секретно розробляли проєкт із пошуку інопланетного життя. Серіал стане доступним на стримінговій платформі Netflix вже 21 березня. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що режисер "Дюни" Дені Вільньов виконав останню волю невиліковно хворого чоловіка. Також ми розповідали про претендентів на премію "Оскар-2024" в номінації "Найкраща чоловіча роль".

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