Творці "Гри престолів" показали трейлер нового серіалу для Netflix

Фрагмент з серіалу "Проблема трьох тіл". Фото: Netflix

Співавтори серіалу "Гри престолів" Девід Беніофф і Ді Бі Вайсс долучились до роботи над новим шоу стримінгової платформи Netflix. Реліз серіалу "Проблема трьох тіл" відбудеться вже цього місяця.

Трейлер з’явився на YouTube-каналі Netflix.

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За словами авторів серіалу, "Проблема трьох тіл" — це захопливий новий погляд на науково-фантастичну драму, сповнений карколомних таємниць і високих ставок з елементами різноманітних жанрів. Шоу зняте за однойменним міжнародним бестселером китайського письменника Лю Цисіня.

За сюжетом, рокове рішення молодої жінки в Китаї 1960-х років відлунюється крізь час і простір, дійшовши в результаті до групи видатних науковців у наші дні. Коли закони природи розходяться в них на очах, п’ять колишніх колег об’єднують зусилля перед обличчям найбільшої загрози в історії людства.

Судячи з трейлеру, сюжет нового серіалу розкаже про позаземні цивілізації, подорожі між світами та серйозний військовий конфлікт, коріння якого лежить у загадці з минулого Китаю. Саме там секретно розробляли проєкт із пошуку інопланетного життя. Серіал стане доступним на стримінговій платформі Netflix вже 21 березня.

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