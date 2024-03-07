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Создатели "Игры престолов" показали трейлер нового сериала для Netflix

7 марта 2024 22:40
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Стас Кожушко
Редактор
Создатели "Игры престолов" показали трейлер нового сериала для Netflix
Фрагмент из сериала "Проблема трех тел". Фото: Netflix
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Соавторы сериала "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Ди Би Вайсс присоединились к работе над новым шоу стриминговой платформы Netflix. Релиз сериала "Проблема трех тел" состоится уже в этом месяце.

Трейлер появился на YouTube-канале Netflix.

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По словам авторов сериала, "Проблема трех тел" — это увлекательный новый взгляд на научно-фантастическую драму, полный сногсшибательных тайн и высоких ставок с элементами разнообразных жанров. Шоу снято по одноименному международному бестселлеру китайского писателя Лю Цысиня.

По сюжету, роковое решение молодой женщины в Китае 1960-х годов отдается сквозь время и пространство, дойдя в результате до группы выдающихся ученых в наши дни. Когда законы природы расходятся у них на глазах, пять бывших коллег объединяют усилия перед лицом величайшей угрозы в истории человечества.

Судя по трейлеру, сюжет нового сериала расскажет о внеземных цивилизациях, путешествиях между мирами и серьезном военном конфликте, корни которого лежат в загадке из прошлого Китая. Там секретно разрабатывали проект по поиску инопланетной жизни. Сериал станет доступен на стриминговой платформе Netflix уже 21 марта.

Напомним, ранее мы писали, что режиссер "Дюны" Дэнни Вильнев исполнил последнюю свободу неизлечимо больного мужчины. Также мы рассказывали о претендентах на премию "Оскар-2024" в номинации "Лучшая мужская роль".

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