Украинская комедия о кухне и новая часть Панды Кунг-Фу — кинопремьера недели

Постер фильма "Вкус свободы". Фото: Instagram/smaksvobody.film

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли четыре новых фильма. Среди них, в частности, четвертая часть анимационной франшизы "Панда Кунг-Фу" и фильм "Вкус свободы" режиссера Александра Березаня.

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Вкус свободы

Фильм снимался в Львове еще до начала полномасштабной войны. На экранах появятся Ирина Кудяшова, Ирма Витовская, Константин Темляк, Томаш Собчак, Римма Зюбина, Джамала и другие звезды. Также одну из ролей сыграл актер, телеведущий Павел Ли, погибший в Ирпене от пуль оккупантов в первые недели полномасштабной войны.

Источником вдохновения для написания сценария стала книга 1929 года "Первая украинская обще практическая кухня", написанная Ольгой Франко. По сюжету Варя едет во Львов в надежде стать поваром в изысканном ресторане. Путь к успеху был бы гораздо сложнее, если бы не случайная находка.

Панда Кунг-Фу-4

Проект стал одним из двух последних, снятый полностью на мощностях студии DreamWorks Animation. Новые работы они будут создавать, привлекая к сотрудничеству другие студии. По сюжету герой По решил отказаться от почетного звания и заняться духовными наставлениями. Это очень огорчило многих, особенно мастера Шифу. Чтобы исправить ситуацию, По берется искать того, кто станет новым воином Дракона.

Цензор

Мелодрама снята в копродукции Украины, Словакии и Чехии еще до полномасштабной войны. По сюжету Леся — молодая мама, родившая первенца в специальной тюрьме. Это мир, населенный только женщинами: медсестрами, заключенными и надзирателями. Лесю беспокоит только одно: позволят ли ему сохранить опеку над ребенком. За ее жизнью наблюдает сотрудница тюрьмы — одинокий цензор Елена, которой все сложнее остаться в стороне.

Жениться снова

По сюжету французской романтической комедии Ален (Франк Дюбоск) и Диана (Карин Вяр) уже более 30 лет прожили в браке. Их сын Мало как раз поехал на учебу в Японию, поэтому лучшего времени, чтобы насладиться друг другом, у них давно не было. Впрочем, Алан замечает, что жена не разделяет его энтузиазма относительно перспектив проводить больше времени вместе. Она давно разочаровалась в отношениях, к тому же скучает по неинтересной работе.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что создатели "Игры престолов" показали трейлер нового сериала для Netflix.