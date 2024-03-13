В столиці пройшла зіркова прем'єра стрічки за мотивами повісті Кузьми Скрябіна — фото

Прем'єра фільму "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: B&H film distribution

В одному з кінотеатрів в центрі Києва пройшла зіркова прем’єра довгоочікуваного фільму "Я, "Побєда" і Берлін". Популярні українські виконавці, актори, політики, друзі й родина Кузьми Скрябіна завітали на перший публічний показ.

Про це Новини.LIVE повідомив дистриб’ютор стрічки B&H film distribution.

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Зіркова прем’єра фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

Стрічку представили актор Іван Бліндар, актриса Марія Стопник, продюсери Олексій Терентьєв, Ольга Пантелеймонова, Юрій Артеменко й представники благодійного фонду імені Кузьми Скрябіна. На прем’єру завітали українські зірки, інфлюенсери, телеведучі, друзі, гурт "СКРЯБІН" і родина Андрія Кузьменка — дружина Світлана та донька Барбара.

Особливими гостями заходу стала низка топових музикантів, які працювали над унікальним саундтреком — Wellboy, Женя Галич, Тіна Кароль, гурти O.TORVALD, ТНМК, "Антитіла" та панк-бенд STRINGY!. Вони переспівали 16 пісень Кузьми спеціально для фільму.

Співачка Тіна Кароль. Фото: B&H film distribution

Гурт "Антитіла". Фото: B&H film distribution

Продюсер Ігор Кондратюк. Фото: B&H film distribution

Музикант, продюсер Дмитро Шуров (Pianoбой). Фото: B&H film distribution

Співачка Анна Трінчер. Фото: B&H film distribution

Шоумен Анатолій Анатоліч. Фото: B&H film distribution

На гостей прем’єри та відвідувачів чекав виступ KHAYAT, адже саме він переспівав для фільму в притаманній й особливій манері пісню Кузьми Скрябіна "Побєда-Транс" Виконавець розповів, що мріяв декілька років зняти кліп саме на цей трек.

Співак KHAYAT. Фото: B&H film distribution

Про фільм "Я, "Побєда" і Берлін"

Дату прем'єри було заплановано на 17 березня 2022 року, але у розпал підготовки до прокату почалась повномасштабна війна. Стрічка показує атмосферу 1990-х — епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. Особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна.

За сюжетом звичайний хлопець, музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний шестисотий "Мерседес" у відомого колекціонера.

Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту — обов’язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло — усе пішло шкереберть. Загальноукраїнська прем'єра фільму на великих екранах відбудеться в четвер, 14 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, як Голлівуд відреагував на промову режисера документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.