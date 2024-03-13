В столице прошла звездная премьера фильма по мотивам повести Кузьмы Скрябина — фото
В одном из кинотеатров в центре Киева прошла звездная премьера долгожданного фильма "Я, "Победа" и Берлин". Популярные украинские исполнители, актеры, политики, друзья и семья Кузьмы Скрябина пришли на первый публичный показ.
Об этом Новини.LIVE сообщил дистрибьютор ленты B&H film distribution.
Звездная премьера фильма "Я, "Победа" и Берлин"
Ленту представили актер Иван Блиндар, актриса Мария Стопник, продюсеры Алексей Терентьев, Ольга Пантелеймонова, Юрий Артеменко и представители благотворительного фонда имени Кузьмы Скрябина. Премьеру посетили украинские звезды, инфлюэнсеры, телеведущие, друзья, группа "СКРЯБІН" и семья Андрея Кузьменко — жена Светлана и дочь Барбара.
Особыми гостями мероприятия стал ряд топовых музыкантов, работавших над уникальным саундтреком — Wellboy, Женя Галич, Тина Кароль, группы O.TORVALD, ТНМК, "Антитіла" и панк-бэнд STRINGY! Они перепели 16 песен Кузьмы специально для фильма.
Гостей премьеры и посетителей ждало выступление KHAYAT, ведь именно он перепел для фильма в присущей и особой манере песню Кузьмы Скрябина "Побєда-Транс". Исполнитель рассказал, что мечтал несколько лет снять клип именно на этот трек.
О фильме "Я, "Победа" и Берлин"
Дата премьеры была запланирована на 17 марта 2022 года, но в разгар подготовки к прокату началась полномасштабная война. Лента показывает атмосферу 1990-х — эпоху молодости Кузьмы: музыку, клетчатый кричащий стиль и романтические надежды молодежи. Особой изюминкой картины является культовая музыка Скрябина.
По сюжету, обычный парень, начинающий музыкант Кузьма, за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять раритетный автомобиль на желаемый шестисотый "Мерседес" у известного коллекционера.
Кузьма обещает своей любимой девушке Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а парням из группы обязательно успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия становится понятно — все пошло кувырком. Всеукраинская премьера фильма на больших экранах состоится в четверг, 14 марта.
Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, как Голливуд отреагировал на речь режиссера документального фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова.
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