В столице прошла звездная премьера фильма по мотивам повести Кузьмы Скрябина — фото

Премьера фильма "Я, "Победа" и Берлин". Фото: B&H film distribution

В одном из кинотеатров в центре Киева прошла звездная премьера долгожданного фильма "Я, "Победа" и Берлин". Популярные украинские исполнители, актеры, политики, друзья и семья Кузьмы Скрябина пришли на первый публичный показ.

Об этом Новини.LIVE сообщил дистрибьютор ленты B&H film distribution.

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Звездная премьера фильма "Я, "Победа" и Берлин"

Ленту представили актер Иван Блиндар, актриса Мария Стопник, продюсеры Алексей Терентьев, Ольга Пантелеймонова, Юрий Артеменко и представители благотворительного фонда имени Кузьмы Скрябина. Премьеру посетили украинские звезды, инфлюэнсеры, телеведущие, друзья, группа "СКРЯБІН" и семья Андрея Кузьменко — жена Светлана и дочь Барбара.

Особыми гостями мероприятия стал ряд топовых музыкантов, работавших над уникальным саундтреком — Wellboy, Женя Галич, Тина Кароль, группы O.TORVALD, ТНМК, "Антитіла" и панк-бэнд STRINGY! Они перепели 16 песен Кузьмы специально для фильма.

Певица Тина Кароль. Фото: B&H film distribution

Группа "Антитіла". Фото: B&H film distribution

Продюсер Игорь Кондратюк. Фото: B&H film distribution

Музыкант, продюсер Дмитрий Шуров(Pianoбой). Фото: B&H film distribution

Певица Анна Тринчер. Фото: B&H film distribution

Шоумен Анатолий Анатолич. Фото: B&H film distribution

Гостей премьеры и посетителей ждало выступление KHAYAT, ведь именно он перепел для фильма в присущей и особой манере песню Кузьмы Скрябина "Побєда-Транс". Исполнитель рассказал, что мечтал несколько лет снять клип именно на этот трек.

Певец KHAYAT. Фото: B&H film distribution

О фильме "Я, "Победа" и Берлин"

Дата премьеры была запланирована на 17 марта 2022 года, но в разгар подготовки к прокату началась полномасштабная война. Лента показывает атмосферу 1990-х — эпоху молодости Кузьмы: музыку, клетчатый кричащий стиль и романтические надежды молодежи. Особой изюминкой картины является культовая музыка Скрябина.

По сюжету, обычный парень, начинающий музыкант Кузьма, за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять раритетный автомобиль на желаемый шестисотый "Мерседес" у известного коллекционера.

Кузьма обещает своей любимой девушке Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а парням из группы обязательно успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия становится понятно — все пошло кувырком. Всеукраинская премьера фильма на больших экранах состоится в четверг, 14 марта.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, как Голливуд отреагировал на речь режиссера документального фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова.