Американские фильмы ужасов и экранизация повести Кузьмы Скрябина — кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Я, "Победа" и Берлин". Фото: Facebook/yapobedaiberlin

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли пять новых фильмов. Среди них, в частности, "Заклятие. Царство тьмы" с Меган Сури в главной роли и долгожданная лента "Я, "Победа" и Берлин", снятая по мотивам повести музыканта Кузьмы Скрябина (Кузьменко).

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Заложники острова

По сюжету французского драматического триллера, Бен и Лора встречаются уже пять лет. Они решили совершить кругосветное путешествие на яхте. Направляясь в Южную Америку, пара запланировала остановиться на безлюдном острове у берегов Антарктиды. Но прямо во время экспедиции начинается шторм, и лодка исчезает. Теперь они отрезаны от мира, зима приближается. Паре придется бороться за свое выживание и любовь.

Я, "Победа" и Берлин

По сюжету обычный парень, начинающий музыкант Кузьма, за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять раритетный автомобиль на вожделенный шестисотый "Мерседес" у известного коллекционера. Кузьма обещает своей любимой девушке Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а парням из группы — обязательно успеть на выступление.

Заклятие. Царство тьмы

По сюжету американского ужастика, старшеклассница Самидха — дочь живущих в США индийских эмигрантов. Чтобы вписаться в общество своих друзей, девушка начала пренебрегать родными традициями и обычаями и отвергать свою культуру и язык. Самидха перестает разговаривать со своей лучшей подругой Тамирой.

В результате Тамира, сама того не зная, пробудила и привлекла к себе злого духа, известного как Пиша. Впоследствии подруги подвергаются нападениям демонического духа, питающегося негативной энергией.

Я — капитан

Драматическая итальянская лента режиссера Маттео Гарроне попала в номинацию "Лучший международный полнометражный фильм" премии "Оскар-2024". Это сага о двух подростках, мечтающих стать звездами в Европе и попасть на MTV. Собрав нужную сумму денег, они сбегают из дома и отправляются в далекое и опасное путешествие. Оно срывает розовые очки и показывает парням мир таким, каков он есть.

Воображаемый друг

В американской ленте ужасов Джессика возвращается в родной дом вместе с семьей. Ее самая младшая падчерица Алиса проявляет неожиданную привязанность к плюшевому медвежонку по имени Чонси, которого находит в подвале. Девушка начинает играть с ним игры, которые сначала кажутся невинными, но со временем становятся все более зловещими.

Джессика вмешивается, наблюдая изменения в поведении Алисы, и осознает, что Чонси — это нечто гораздо ужаснее, чем милая плюшевая игрушка.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, как в Киеве прошла звездная премьера фильма по мотивам повести Кузьмы Скрябина.