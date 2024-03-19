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После слухов о смерти, короля Чарльза III заметили возле Виндзорского замка

19 марта 2024 16:49
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
После слухов о смерти, короля Чарльза III заметили возле Виндзорского замка
Король Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Вчера посольство Великобритании было вынуждено опровергнуть фейковую новость о том, что умер король Чарльз III. Через несколько часов после распространения ложной информации, глава британского престола был замечен в Лондоне.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Вчера, 18 марта, ссылаясь на поддельный скриншот фальшивого заявления Букингемского дворца, множество российских медиа сообщили, что король умер из-за рака. Эту новость подхватили некоторые украинские ресурсы.

Впоследствии посольство Великобритании в Украине официально опровергло эту новость.

К счастью, король Великобритании жив и продолжает заниматься своими делами.

Через несколько часов после обнародования фейка о его смерти, 75-летний король Чарльз покинул Виндзорский замок и прибыл в Кларенс-хаус в Лондоне. Букингемский дворец опубликовал соответствующие фотографии с Его Величеством.

После слухов о смерти, короля Чарльза III заметили возле Виндзорского замка - фото 1
Король Чарльз III. Фото: Daily Mail
После слухов о смерти, короля Чарльза III заметили возле Виндзорского замка - фото 2
Король Чарльз III. Фото: Daily Mail
После слухов о смерти, короля Чарльза III заметили возле Виндзорского замка - фото 3
Король Чарльз III. Фото: Daily Mail

Сейчас король Великобритании проходит лечение от рака, форму которого надежно скрывают от публики. Именно воспользовавшись страшным диагнозом главы британского престола, россияне распространили ложную информацию о его смерти.

Напомним, мы писали, кто может возглавить британский престол в случае смерти Чарльза ІІІ. Также мы писали, что жену принца Уильяма заметили после операции.

Великобритания
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Россия

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