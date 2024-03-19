Після чуток про смерть, короля Чарльза III помітили біля Віндзорського замку
Вчора посольство Великої Британії було змушене спростувати фейкову новину про те, що помер король Чарльз III. Через кілька годин після поширення неправдивої інформації, очільник британського престолу був помічений у Лондоні.
Про це повідомляє Daily Mail.
У мережі з'явились нові світлини із королем Чарльзом III
Вчора, 18 березня, посилаючись на підроблений скриншот фальшивої заяви Букінгемського палацу, безліч російських медіа повідомили, що король помер через рак. Цю новину підхопили і деякі українські ресурси.
Згодом посольство Великої Британії в Україні офіційно спростувало цю новину.
На щастя, король Великобританії живий і продовжує займатися своїми справами.
Через декілька годин після оприлюднення фейку про його смерть, 75-річний король Чарльз покинув Віндзорський замок і прибув до Кларенс-хаусу в Лондоні. Букінгемський палац опублікував відповідні світлини з Його Величністю.
Зараз король Великобританії проходить лікування від раку, форму якого надійно приховують від публіки. Саме скориставшись страшним діагнозом очільника британського престолу, росіяни поширили неправдиву інформацію про його смерть.
Нагадаємо, ми писали, хто може очолити британський престол у разі смерті Чарльза ІІІ. А також ми писали, що дружину принца Вільяма помітили після операції.
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