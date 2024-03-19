Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Після чуток про смерть, короля Чарльза III помітили біля Віндзорського замку arrow

Після чуток про смерть, короля Чарльза III помітили біля Віндзорського замку

19 березня 2024 16:49
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Після чуток про смерть, короля Чарльза III помітили біля Віндзорського замку
Король Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Вчора посольство Великої Британії було змушене спростувати фейкову новину про те, що помер король Чарльз III. Через кілька годин після поширення неправдивої інформації, очільник британського престолу був помічений у Лондоні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

У мережі з'явились нові світлини із королем Чарльзом III

Вчора, 18 березня, посилаючись на підроблений скриншот фальшивої заяви Букінгемського палацу, безліч російських медіа повідомили, що король помер через рак. Цю новину підхопили і деякі українські ресурси.

Згодом посольство Великої Британії в Україні офіційно спростувало цю новину.

На щастя, король Великобританії живий і продовжує займатися своїми справами.

Через декілька годин після оприлюднення фейку про його смерть, 75-річний король Чарльз покинув Віндзорський замок і прибув до Кларенс-хаусу в Лондоні. Букінгемський палац опублікував відповідні світлини з Його Величністю.

Після чуток про смерть, короля Чарльза III помітили біля Віндзорського замку - фото 1
Король Чарльз III. Фото: Daily Mail
Після чуток про смерть, короля Чарльза III помітили біля Віндзорського замку - фото 2
Король Чарльз III. Фото: Daily Mail
Після чуток про смерть, короля Чарльза III помітили біля Віндзорського замку - фото 3
Король Чарльз III. Фото: Daily Mail

Зараз король Великобританії проходить лікування від раку, форму якого надійно приховують від публіки. Саме скориставшись страшним діагнозом очільника британського престолу, росіяни поширили неправдиву інформацію про його смерть.

Нагадаємо, ми писали, хто може очолити британський престол у разі смерті Чарльза ІІІ. А також ми писали, що дружину принца Вільяма помітили після операції.

Великобританія
смерть
соцмережі
фейки
росіяни
король Чарльз ІІІ
королівська родина
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство