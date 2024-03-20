Персонал больницы, где делали операцию Кейт Миддлтон, пытался похитить ее медицинскую карту

Принцесса Уэльская. Фото: Reuters

Частная больница, где прооперировали Кейт Миддлтон, отказалась разглашать, работают ли до сих пор сотрудники, которые вероятно пытались украсть ее медицинскую карточку. Руководство Лондонской клиники начало расследование после того, как стало известно, что по крайней мере один сотрудник пытался получить доступ к личным данным принцессы Уэльской после операции на брюшной полости в январе.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Персонал отстранили от работы

Престижная клиника отказалась отвечать, когда ей впервые стало известно об инциденте с медицинской картой. Служба контроля данных, уполномоченная по информации, подтвердила, что "получила отчет о нарушении" и находится в процессе "оценки предоставленной информации".

Принцесса Уэльская. Фото: Reuters

Между тем инсайдеры в больнице, расположенной в Мэрилебоне, в центре Лондона, заявили, что персонал был "шокирован и смущен", что "коллега" мог совершить такое "нарушение доверия и этики".

Говорят, что принцесса знает об обвинениях, а пресс-служба Кенсингтонского дворца заявила: "Это дело Лондонской клиники".

Больница, где произошел скандал с медицинской информацией принцессы Уэльской. Фото: Reuters

Инсайдер в больнице сказал: "Это серьезное нарушение безопасности и невероятно убыточно для больницы, учитывая ее безупречную репутацию в лечении членов королевской семьи. Руководители больниц связались с Кенсингтонским дворцом сразу после того, как им был доказан инцидент, и заверили, что дворец проведет расследование. Весь медицинский персонал был крайне шокирован и расстроен этими обвинениями и был очень оскорблен тем, что коллега, которому доверяют мог быть ответственным за такое нарушение доверия и этики".

Получение доступа к медицинским записям пациента без согласия поставщика медицинских услуг является уголовным преступлением. Хотя клиника отказалась отвечать на вопросы, она заявила, что твердо верит, "что все наши пациенты, независимо от их статуса, заслуживают полной конфиденциальности в их медицинской информации".

Детали состояния Кейт не разглашаются, но Кенсингтонский дворец ранее заявил, что это не связано с раком, и что принцесса хотела бы, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной. Объявив, что Кейт перенесли операцию, Кенсингтонский дворец сказал, что принцесса реабилитируеться к Пасхе.

Напомним, в сети не верят в достоверность свежих фото Кейт Миддлтон. А недавно принцеса Уельская попала в скандал.