Персонал лікарні, де робили операцію Кейт Міддлтон, намагався викрасти її медичну картку

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Приватна лікарня, де прооперували Кейт Міддлтон, відмовилася розголошувати, чи досі там працюють співробітники, які ймовірно намагалися зламати медичну картку королівської особи. Керівництво Лондонської клініки розпочало розслідування після того, як стало відомо, що принаймні один співробітник намагався отримати доступ до особистих даних принцеси Уельської після операції на черевній порожнині в січні.

Про це пише Daily Mail.

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Престижна клініка відмовилася відповідати, коли їй вперше стало відомо про інцидент з медичною карткою. Служба контролю даних, уповноважена з питань інформації, підтвердила, що "отримала звіт про порушення" та перебуває в процесі "оцінки наданої інформації".

Принцеса Уельська. Фото: Reuters

Тим часом інсайдери в лікарні, розташованій у Мерілебоні у центрі Лондона, заявили, що персонал був "шокований і збентежений", що "колега" міг здійснити таке "порушення довіри та етики".

Кажуть, що принцеса знає про звинувачення, а речник Кенсінгтонського палацу сказав: "Це справа Лондонської клініки".

Лікарня, де стався скандал з медичною інформацією принцеси Уельської. Фото: Reuters

Інсайдер у лікарні сказав: "Це серйозне порушення безпеки та неймовірно збитково для лікарні, враховуючи її бездоганну репутацію в лікуванні членів королівської родини. Керівники лікарень зв’язалися з Кенсінгтонським палацом одразу після того, як їм було доведено інцидент, і запевнили, що палац проведе повне розслідування. Увесь медичний персонал був вкрай шокований і засмучений цими звинуваченнями і був дуже ображений тим, що колега, якому довіряють, міг бути відповідальним за таке порушення довіри та етики".

Отримання доступу до медичних записів пацієнта без згоди постачальника медичних послуг є кримінальним злочином. Хоча клініка відмовилася відповідати на запитання, вона заявила, що твердо вірить, "що всі наші пацієнти, незалежно від їхнього статусу, заслуговують на повну приватність і конфіденційність щодо їхньої медичної інформації".

Деталі стану Кейт не розголошуються, але Кенсінгтонський палац раніше заявив, що це не пов'язано з раком і що принцеса хотіла б, щоб її особиста медична інформація залишалася конфіденційною. Оголосивши, що Кейт перенесли операцію, Кенсінгтонський палац сказав, що принцеса буде поза грою до Великодня.

Нагадаємо, у мережі не вірять у достовірність свіжих фото Кейт Міддлтон. А принцеса Уельська Кейт Міддлтон потрапила у скандал.