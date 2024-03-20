Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Персонал лікарні, де робили операцію Кейт Міддлтон, намагався викрасти її медичну картку arrow

Персонал лікарні, де робили операцію Кейт Міддлтон, намагався викрасти її медичну картку

20 березня 2024 10:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Персонал лікарні, де робили операцію Кейт Міддлтон, намагався викрасти її медичну картку
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Приватна лікарня, де прооперували Кейт Міддлтон, відмовилася розголошувати, чи досі там працюють співробітники, які ймовірно намагалися зламати медичну картку королівської особи. Керівництво Лондонської клініки розпочало розслідування після того, як стало відомо, що принаймні один співробітник намагався отримати доступ до особистих даних принцеси Уельської після операції на черевній порожнині в січні.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Персонал відсторонили від роботи

Престижна клініка відмовилася відповідати, коли їй вперше стало відомо про інцидент з медичною карткою. Служба контролю даних, уповноважена з питань інформації, підтвердила, що "отримала звіт про порушення" та перебуває в процесі "оцінки наданої інформації".

 

Принцеса Уельська. Фото: Reuters
Принцеса Уельська. Фото: Reuters

Тим часом інсайдери в лікарні, розташованій у Мерілебоні у центрі Лондона, заявили, що персонал був "шокований і збентежений", що "колега" міг здійснити таке "порушення довіри та етики".

Кажуть, що принцеса знає про звинувачення, а речник Кенсінгтонського палацу сказав: "Це справа Лондонської клініки".

 

Лікарня, де стався скандал з медичною інформацією принцеси Уельської. Фото: Reuters
Лікарня, де стався скандал з медичною інформацією принцеси Уельської. Фото: Reuters

Інсайдер у лікарні сказав: "Це серйозне порушення безпеки та неймовірно збитково для лікарні, враховуючи її бездоганну репутацію в лікуванні членів королівської родини. Керівники лікарень зв’язалися з Кенсінгтонським палацом одразу після того, як їм було доведено інцидент, і запевнили, що палац проведе повне розслідування. Увесь медичний персонал був вкрай шокований і засмучений цими звинуваченнями і був дуже ображений тим, що колега, якому довіряють, міг бути відповідальним за таке порушення довіри та етики".

Отримання доступу до медичних записів пацієнта без згоди постачальника медичних послуг є кримінальним злочином. Хоча клініка відмовилася відповідати на запитання, вона заявила, що твердо вірить, "що всі наші пацієнти, незалежно від їхнього статусу, заслуговують на повну приватність і конфіденційність щодо їхньої медичної інформації".

Деталі стану Кейт не розголошуються, але Кенсінгтонський палац раніше заявив, що це не пов'язано з раком і що принцеса хотіла б, щоб її особиста медична інформація залишалася конфіденційною. Оголосивши, що Кейт перенесли операцію, Кенсінгтонський палац сказав, що принцеса буде поза грою до Великодня.

Нагадаємо, у мережі не вірять у достовірність свіжих фото Кейт Міддлтон. А принцеса Уельська Кейт Міддлтон потрапила у скандал.

скандал
лікарні
Кейт Міддлтон
королівська родина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство