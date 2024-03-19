Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow У мережі сумніваються, що на відео з прогулянки справжня Кейт Міддлтон arrow

У мережі сумніваються, що на відео з прогулянки справжня Кейт Міддлтон

19 березня 2024 07:32
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
У мережі сумніваються, що на відео з прогулянки справжня Кейт Міддлтон
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Прихильники теорії змови у соціальних мережах поставили під сумнів фотографію, на якій принцеса Уельська Кейт Міддлтон посміхається під час шопінгу на вихідних. "Неймовірно щасливу" принцесу Кетрін побачили на публіці, коли вона приєдналася до свого чоловіка під час поїздки до місцевого фермерського магазину у Віндзорі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Експер з мови тіла прокоментувала дивну поведінку Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська була у прекрасному настрої, виглядала здоровою та відпочилою. Вона розмовляла з принцом Вільямом, повертаючись до їхньої машини. Ця новина запевнила шанувальників пари, що Кейт добре відновлюється після операції на черевній порожнині, через яку вона не може виконувати публічні заходи.

 

Це сталося після спекуляцій у соціальних мережах і пліток про стан здоров’я та місцезнаходження Кейт. У мережі почали писати, що людина на фотографії не принцеса Кетрін, а хтось зовсім інший. Вони написали: "Подивіться уважніше на фото, і ви зрозумієте, що це не Кейт, у неї зовсім інші вилиці і форма обличчя…". Інші висловлюють сумніви щодо легітимності зображення, про яке йде мова, а один користувач написав: "Я бачив більш чіткі фотографії НЛО".

Інший користувач додав: "Зображення, створене штучним інтелектом, і навіть не дуже хороше. Це приховування стає ще більш незручним і водночас дивним".

Прихильники консперологічних теорій переконані, що Кейт Міддлтон не справжня на нещодавньому відео. Фото: соціальні мережі
Прихильники конспірологічних теорій переконані, що Кейт Міддлтон не справжня на нещодавньому відео. Фото: соціальні мережі
Прихильники консперологічних теорій переконані, що Кейт Міддлтон не справжня на нещодавньому відео. Фото: соціальні мережі
Прихильники конспірологічних теорій переконані, що Кейт Міддлтон не справжня на нещодавньому відео. Фото: соціальні мережі
Прихильники конспірологічних теорій переконані, що Кейт Міддлтон не справжня на нещодавньому відео. Фото: соціальні мережі
Прихильники конспірологічних теорій переконані, що Кейт Міддлтон не справжня на нещодавньому відео. Фото: соціальні мережі

У мережі користувачі пишуть: "Це не вона". Вищі вилиці, інші очі, інша усмішка, інша хода, стрункіша статура".

Знімок був зроблений свідком, який також був у фермерському магазині, всього неподалік від котеджу пари Аделаїда в Уельсі. За словами чоловіка, коли він впізнав Вільяма та Кейт, то був вражений тим, наскільки "щасливими" вони виглядали.

Експерт з мови тіла Джуді Джеймс сказала, що поведінка Кейт була "досить незвичайною".

"Дивно бачити, як найпопулярніша жінка в світі та предмет спекуляцій і чуток у соціальних мережах раптово з’являється такою, що виглядає не просто здоровою, сповненою енергії та неймовірно щасливою. Кейт йде попереду Вільяма, роблячи досить великі кроки, щоб не було жодного натяку на будь-яку слабкість. У той час як Вільям тримає своє обличчя частково прихованим під шапкою та опускає голову, мова тіла Кейт тут свідчить про бажання бути поміченою. Її голова піднята, її довге волосся розвівається, посмішка, здається, сигналізує про те, що вона абсолютно оптимістична та життєрадісна", — розповіла Джуді.

Це, говорить експерт, свідчить про те, що йдеться про те, щоб заспокоїти шанувальникі і відреагувати на токсчні чутки.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон з'явилась на людях після операції. А нещодавно знімок Кейт Міддлтон потрапив у скандал через ретуш.

скандал
Кейт Міддлтон
королівська родина
штучний інтелект

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися