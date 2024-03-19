У мережі сумніваються, що на відео з прогулянки справжня Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Прихильники теорії змови у соціальних мережах поставили під сумнів фотографію, на якій принцеса Уельська Кейт Міддлтон посміхається під час шопінгу на вихідних. "Неймовірно щасливу" принцесу Кетрін побачили на публіці, коли вона приєдналася до свого чоловіка під час поїздки до місцевого фермерського магазину у Віндзорі.

Про це пише Daily Mail.

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Принцеса Уельська була у прекрасному настрої, виглядала здоровою та відпочилою. Вона розмовляла з принцом Вільямом, повертаючись до їхньої машини. Ця новина запевнила шанувальників пари, що Кейт добре відновлюється після операції на черевній порожнині, через яку вона не може виконувати публічні заходи.

Це сталося після спекуляцій у соціальних мережах і пліток про стан здоров’я та місцезнаходження Кейт. У мережі почали писати, що людина на фотографії не принцеса Кетрін, а хтось зовсім інший. Вони написали: "Подивіться уважніше на фото, і ви зрозумієте, що це не Кейт, у неї зовсім інші вилиці і форма обличчя…". Інші висловлюють сумніви щодо легітимності зображення, про яке йде мова, а один користувач написав: "Я бачив більш чіткі фотографії НЛО".

Інший користувач додав: "Зображення, створене штучним інтелектом, і навіть не дуже хороше. Це приховування стає ще більш незручним і водночас дивним".

Прихильники конспірологічних теорій переконані, що Кейт Міддлтон не справжня на нещодавньому відео. Фото: соціальні мережі

Прихильники конспірологічних теорій переконані, що Кейт Міддлтон не справжня на нещодавньому відео. Фото: соціальні мережі

Прихильники конспірологічних теорій переконані, що Кейт Міддлтон не справжня на нещодавньому відео. Фото: соціальні мережі

У мережі користувачі пишуть: "Це не вона". Вищі вилиці, інші очі, інша усмішка, інша хода, стрункіша статура".

Знімок був зроблений свідком, який також був у фермерському магазині, всього неподалік від котеджу пари Аделаїда в Уельсі. За словами чоловіка, коли він впізнав Вільяма та Кейт, то був вражений тим, наскільки "щасливими" вони виглядали.

Експерт з мови тіла Джуді Джеймс сказала, що поведінка Кейт була "досить незвичайною".

"Дивно бачити, як найпопулярніша жінка в світі та предмет спекуляцій і чуток у соціальних мережах раптово з’являється такою, що виглядає не просто здоровою, сповненою енергії та неймовірно щасливою. Кейт йде попереду Вільяма, роблячи досить великі кроки, щоб не було жодного натяку на будь-яку слабкість. У той час як Вільям тримає своє обличчя частково прихованим під шапкою та опускає голову, мова тіла Кейт тут свідчить про бажання бути поміченою. Її голова піднята, її довге волосся розвівається, посмішка, здається, сигналізує про те, що вона абсолютно оптимістична та життєрадісна", — розповіла Джуді.

Це, говорить експерт, свідчить про те, що йдеться про те, щоб заспокоїти шанувальникі і відреагувати на токсчні чутки.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон з'явилась на людях після операції. А нещодавно знімок Кейт Міддлтон потрапив у скандал через ретуш.