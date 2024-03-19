У мережі сумніваються, що на відео з прогулянки справжня Кейт Міддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Поклонники теории заговора в социальных сетях подвергли сомнению фотографию, на которой принцесса Уэльская Кейт Миддлтон улыбается во время шопинга на выходных. "Невероятно счастливую" принцессу Кэтрин увидели на публике, когда она присоединилась к своему супругу во время поездки в местный фермерский магазин в Виндзоре.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принцесса Уэльская была в прекрасном настроении, выглядела здоровой и отдохнувшей. Она разговаривала с принцем Уильямом, возвращаясь к их машине. Эта новость заверила поклонников пары, что Кейт хорошо восстанавливается после операции на брюшной полости, из-за которой она не может посещять публичные мероприятия.

Это произошло после спекуляций в социальных сетях и сплетен о состоянии здоровья и местонахождении Кейт. В сети начали писать, что женщина на фотографии не принцесса Кэтрин, а кто-то совсем другой. В интернете писали: "Посмотрите повнимательнее на фото, и вы поймете, что это не Кейт, у нее совсем другие скулы и форма лица…". Другие выражают сомнения в легитимности изображения, о котором идет речь, а один пользователь написал: "Я видел более четкие фотографии НЛО".

Другой пользователь добавил: "Изображение, созданное искусственным интеллектом, и даже не очень хорошее. Это сокрытие становится еще более неудобным и в то же время странным".

Поклонники конспирологических теорий убеждены, что Кейт Миддлтон не настоящая на недавнем видео. Фото: социальные сети

Поклонники конспирологических теорий убеждены, что Кейт Миддлтон не настоящая на недавнем видео. Фото: социальные сети

Поклонники конспирологических теорий убеждены, что Кейт Миддлтон не настоящая на недавнем видео. Фото: социальные сети

В сети пользователи пишут: "Это не она. Высокие скулы, другие глаза, другая улыбка, другая походка, более стройное телосложение".

Снимок был сделан случайным свидетелем, который также был в фермерском магазине, недалеко от котеджа пары Аделаида в Уэльсе. По словам мужчины, когда он узнал Уильяма и Кейт, то был поражен тем, насколько "счастливыми" они выглядели.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс сказала, что поведение Кейт было "достаточно необычным".

"Удивительно видеть, как самая популярная женщина в мире и предмет спекуляций и слухов в социальных сетях внезапно появляется не просто здоровой, полной энергии и невероятно счастливой. Кейт идет впереди Уильяма, делая достаточно большие шаги, чтобы не было никакого намека на любую слабость. В то время как Уильям держит свое лицо частично скрытым под шапкой и опускает голову, язык тела Кейт здесь свидетельствует о желании быть замеченной. Ее голова приподнята, ее длинные волосы развеваются, улыбка, кажется, сигнализирует о том, что она абсолютно оптимистична и жизнерадостна", — рассказала Джуди.

Это, говорит эксперт, свидетельствует о том, чтобы успокоить поклонников и ответить на токсичные слухи.

Напомним, Кейт Миддлтон появилась на людях после операции. А недавно снимок Кейт Миддлтон попал в скандал из-за ретуши.