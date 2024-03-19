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Майстри фотошопу — у мережі з'явилось ще одне відредаговане фото королівської родини

19 березня 2024 13:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Майстри фотошопу — у мережі з'явилось ще одне відредаговане фото королівської родини
Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Фотографія покійної королеви Єлизавети II була змінена за допомогою ретуші. Портрет, зроблений у Балморалі в серпні 2022 року, показує покійну монархиню з онуками за кілька тижнів до її смерті. Фото зробила Кейт Міддлтон.

Про це пише Daily Mail.

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Світлина була випущена Букінгемським палацом 21 квітня минулого року на честь 97-річчя королеви. Глобальне фотоагентство Getty Images тепер каже, що це зворушливе зображення було "відретушовано".

 

Майстри фотошопу — у мережі з'явилось ще одне відредаговане фото королівської родини - фото 1
Королівська родина Великої Британії. Фото: The Princess of Wales/Kensigton

Серед невідповідностей спідниця в шотландку покійної королеви. Зелений диван Chesterfield позаду принців Джорджа та Луї, на ньому видні чорні плями, що свідчить про те, що поверхня була відредагована. На знімку покійна королева сидить з леді Луїзою Маунтбаттен-Віндзор, Джеймсом, графом Вессекським, Леною Тіндалл, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою, Айлою Філліпс, принцом Луї, Мією Тіндалл, Лукасом Тіндаллом і Саванною Філліпс.

Усі діти мило посміхаються, оточуючи королеву, яка сиділа між ними на дивані в шотландці в своєму улюбленому домі в Абердинширі.

Представник Getty Images сказав: "Getty Images переглянули спірне зображення та розмістили на ньому примітку редактора, заявивши, що зображення було покращено".

Вперше підозри щодо портрета були висунуті минулого року генеральним директором з технологій Крістофером Бузі, який сказав, що вважає його фотошопом.

За словами королівської редакторки Ребекки Інгліш, Кейт засмутиться через цю історію. А днями Кейт Міддлтон з'явилася на публіці вперше за два місяці.

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