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Мастера фотошопа — в сети появилось еще одно отредактированное фото королевской семьи

19 марта 2024 13:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Мастера фотошопа – в сети появилось еще одно отредактированное фото королевской семьи
Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

 Фотография покойной королевы Елизаветы II была изменена с помощью ретуши. Портрет, сделанный в Балморале в августе 2022 года, показывает покойную Елизавету II с внуками за несколько недель до ее смерти. Фото сделала Кейт Миддлтон.

Об этом пишет Daily Mail.

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Фотография была выпущена Букингемским дворцом 21 апреля прошлого года в честь 97-летия королевы. Глобальное фотоагентство Getty Images говорит, что это трогательное изображение было "отретушировано".

 

Мастера фотошопа – в сети появилось еще одно отредактированное фото королевской семьи - фото 1
Королевская семья Великобритании. Фото: The Princess of Wales/Kensigton

Среди несоответствий юбка в шотландку покойной королевы. Зеленый диван Chesterfield позади принцев Джорджа и Луи, на нем видны черные пятна, свидетельствующие о том, что поверхность была отредактирована. На снимке покойная королева сидит с леди Луизой Маунтбаттен-Виндзор, Джеймсом, графом Вессекским, Леной Тиндалл, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой, Айлой Филлипс, принцем Луи, Мией Тиндалл, Лукасом Тиндаллом и Саванной.

Все дети мило улыбаются, окружая королеву, сидевшую между ними на диване в шотландке в своем любимом доме в Абердиншире.

Представитель Getty Images сказал: "Getty Images просмотрели спорное изображение и разместили на нем примечание редактора, заявив, что изображение было цифрово отретушировано".

Впервые притензия к портрету были выдвинуты в прошлом году генеральным директором по технологиям Кристофером Бузи, который сказал, что считает его фотошопом.

По словам королевского редактора Ребекки Инглиш, это опечалит Кейт. На днях Кейт Миддлтон появилась на публике впервые за два месяца.

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