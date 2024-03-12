Ольга Сумская рассказала, с паспортом какой страны живет в России ее дочь Антонина Паперная

Дочь Ольги Сумской Антонина Паперная. Фото: instagram.com/tony__pepper

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская ранее признавалась, есть ли у ее дочери Антонины Паперной, которая живет и работает в РФ, российское гражданство. В старом интервью звезда якобы сказала, что ей пришлось заплатить 5 миллионов рублей для того, чтобы Тоня получила российский паспорт.

Об этом она рассказала в шоу "ТУР Звездами".

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Есть ли у дочери Ольги Сумской российское гражданство

Сейчас Сумская утверждает, что тогда СМИ вырвали из контекста ее слова и она никому не платила за российский паспорт.

Звезда отметила, что в старом интервью не имела в виду себя или свою дочь.

"Это страшное интервью, мы тогда не понимали, что стоит за этим. Поэтому каждое слово должно быть взвешенным и контролируемым. Никаких рублей... Знаете, есть фразы, которые взяли и смонтировали. Никаких рублей никто не платил. То есть была ситуация, когда в то время людям необходимо было оформить паспорт и, возможно, они прибегали к таким методам. Но это не обо мне и моей дочери", — пояснила Сумская.

Сумская рассказала, что до войны Тоня была украинкой, а после начала полномасштабного вторжения она не спрашивала ее об этом. Актриса пытается не общаться с дочерью на "такие" темы.

Она призналась, что очень хочет, чтобы скорей закончилась война и она снова могла обнять своих внуков.

Дочь Ольги Сумской Антонина Паперная. Фото: instagram.com/tony__pepper

"Это страшная боль. Просто хочется их обнять, моих родных внуков. Они растут, они должны видеть свою бабушку. Я бы хотела им отдать всю себя, всю себя", — говорит артистка.

Антонина Паперная сейчас вместе с российским актером Владимиром Ягличем проживает в России. Они воспитывают двоих детей. С начала войны дочь Ольги Сумской молчит о войне в Украине и продолжает сниматься в российских сериалах.

Напомним, ранее мы писали, сожалеет ли певица Даша Астафьева о выступлениях в России. А также о том, что предательница Оксана Марченко открыла свою киностудию в РФ, возглавленную экс продюсером известного телешоу.