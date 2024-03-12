Ольга Сумська розповіла, з паспортом якої країни живе в Росії її донька Антоніна Паперна

Донька Ольги Сумської Антоніна Паперна. Фото: instagram.com/tony__pepper

Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська раніше зізнавалась, чи має її донька Антоніна Паперна, яка живе і працює в РФ, російське громадянство. У давньому інтерв'ю зірка нібито сказала про те, що їй довелося заплатити 5 мільйонів рублів для того, щоб Тоня отримала російський паспорт.

Про це вона розповіла у шоу "ТУР Зірками".

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Зараз Сумська стверджує, що тоді ЗМІ вирвали з контексту її слова і вона нікому не платила за російський паспорт.

Зірка зазначила, що у давньому інтерв'ю не мала на увазі себе чи свою доньку.

"Це страшне інтерв'ю, ми тоді не розуміли, що стоїть за цим. Тому кожне слово має бути виваженим і контрольованим. Ніяких рублів... Знаєте, є фрази, які взяли і змонтували. Ніяких рублів ніхто не платив. Тобто була ситуація, коли на той час людям необхідно було оформити паспорт і, можливо, вони вдавалися до таких методів. Але це не про мене і не про мою доньку", — пояснила Сумська.

Сумська розповіла, що до війни Тоня була українкою, а після початку повномасштабного вторгнення вона не питала її про це. Акторка намагається не спілкуватися з донькою на "такі" теми.

Вона зізналася, що дуже хоче, щоб скоріше закінчилася війна і вона знову могла обійняти своїх онуків.

Донька Ольги Сумської Антоніна Паперна. Фото: instagram.com/tony__pepper

"Це страшний біль. Просто хочеться їх обійняти, моїх рідних онуків. Вони ростуть, вони б мали бачити свою бабусю. Я б хотіла їм віддати всю себе, усю себе", — говорить артистка.

Антоніна Паперна зараз разом із російським актором Володимиром Ягличем проживає у РФ. Вони виховують двох дітей. З початку війни донька Ольги Сумської мовчить про війну в Україні та продовжує зніматися в російських серіалах.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи шкодує співачка Даша Астаф'єва про виступи в Росії. А також про те, що зрадниця Оксана Марченко відкрила свою кіностудію в РФ, яку очолив експродюсер відомого телешоу.