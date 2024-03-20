Новый фотоскандал в королевской семье — при чем здесь Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Официальная фотография принца Арчи во время крещения, на которой изображены гордые герцог и герцогиня Сассекские, стала еще одной королевской фотографией, которую втянули в сагу о фотошопе. Фотоагентство Getty заявило, что портрет был "улучшен".
Об этом сообщает Daily Mail.
В сети показали отфотошопленный снимок семейного праздника Меган Маркл
Снимок, сделанный фэшн-фотографом Крисом Аллертоном, был обнародован после крестин Арчи 6 июля 2019 года. Двухмесячный малыш изображен с Меган, принцем Гарри, королем Чарльзом, Камиллой, Уильямом, Кейт, матерью Меган Дорией Регланд и Кейт Миддлтон.
Аллертон решительно отрицал, что манипулировал изображением. Он сказал: "Все знатоки. До свидания".
Портрет покойной королевы с внуками и правнуками, сделанный Кейтом в августе 2022 года в Балморале, также подвергся критике после ретуши.
Аллертон подчеркнул, что его фотография "не была поддельной". Фотограф вспомнил, что для его портрета понадобилась лишь "минимальная настройка" его тона и экспозиции, поскольку он тщательно подготовил свою камеру и настройку освещения к прибытию членов королевской семьи.
Напомним, поклонники Кейт Миддлтон ее не узнали на новых фото. А ранее принцессу Уэльскую увидели впервые после операции.
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