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Новий фотоскандал у королівській родині — до чого тут Меган Маркл та Кейт Міддлтон

20 березня 2024 13:55
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Оля Мазур
Редактор
Новий фотоскандал у королівській родині — до чого тут Меган Маркл та Кейт Міддлтон
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Офіційна фотографія принца Арчі під час хрещення, на якій зображені горді герцог і герцогиня Сассекські, стала ще однією королівською фотографією, яку втягнули в сагу про фотошоп. Фотоагентство Getty заявило, що портрет був "покращений".

Про це повідомляє Daily Mail.

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Знімок, зроблений фешн-фотографом Крісом Аллертоном, був оприлюднений після хрестин Арчі 6 липня 2019 року. Двомісячний малюк зображений із Меган, принцом Гаррі, королем Чарльзом, Каміллою, Вільямом, Кейт, матір’ю Меган Дорією Регланд і Кейт Міддлтон.

 

Новий фотоскандал у королівській родині — до чого тут Меган Маркл та Кейт Міддлтон - фото 1
Королівська родина на хрестинах сина принца Гаррі. Фото: instagram.com/sussexroyal/

Аллертон рішуче заперечував, що маніпулював зображенням. Він сказав: "Всі знатоки. До побачення".

Портрет покійної королеви з онуками та правнуками, зроблений Кейт у серпні 2022 року в Балморалі, також розкритикували після ретуші. Портрет покійної королеви, зроблений Кейт — з онуками.

Аллертон підкреслив, що його фотографія "не була підроблена". Фотограф згадав, що для його портрета знадобилося лише "мінімальне налаштування" його тону та експозиції, оскільки він ретельно підготував свою камеру та налаштування освітлення до прибуття членів королівської сім’ї.

Нагадаємо, прихильники Кейт Міддлтон не впізнали на новиих фото. А раніше принцесу побачили вперше після операції.

Меган Маркл
скандал
фото
королівська родина

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