Самый известный диджей мира снова стал отцом — первое фото с крошечным наследником

Диджей Давид Гетта с невестой. Фото: Reuters

Французский музыкант Давид Гетта, несколько раз получавший статус известнейшего ди-джея мира, стал многодетным отцом. У 56-летней знаменитости и его 31-летней девушки, актрисы и модели Джессики Ледон, родился первенец.

Об этом стало известно из социальной сети Давида.

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Дэвид и Джессика вместе с 2015 года. Ди-джей подарил любимой "кольцо обещания", поскольку, по его словам, "больше не верит в брак". С 1992 по 2014 год Гетта был женат на партнерше по бизнесу Кэти, с которой они расстались друзьями. В браке у пары родилось двое детей: дочь Энджи и сын Тим Элвис, которым сейчас 16 и 19 лет.

"Любовь в воздухе. Знакомьтесь: Сайен", — подписали родители совместное фото с новорожденным ребенком.

О беременности Джессики стало известно в ноябре прошлого года. Пара появилась вместе на церемонии вручения премии Latin Grammy Awards 2023 года.

Напомним, украинская ведущая Лилия Ребрик стала мамой в третий раз. А звезда "Женского квартала" родила первенца.