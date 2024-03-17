Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Багатодітна Лілія Ребрик замилувала кадрами з пологового arrow

Багатодітна Лілія Ребрик замилувала кадрами з пологового

17 березня 2024 14:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Багатодітна Лілія Ребрик замилувала кадрами з пологового
Акторка та ведуча Лілія Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка днями народила доньку, замилувала зворушливими кадрами з пологового. На них зірка показала маленьку Адель та чоловіка, хореографа Андрія Дикого.

Світлинами вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Ведуча Лілія Ребрик втретє стала мамою та показала донечку

Ребрик опублікувала ролик із щемливими кадрами з пологового будинку. На них вона в обіймах чоловіка тримає на руках маленьку Аделіну.

"І нехай весь світ зачекає…" — лаконічно підписала фото ведуча.

Ребрик
Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким та донькою Адель. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Хореограф Андрій Дикий також був присутній на пологах та підтримував свою кохану, яка народила йому третю дитину. Новоспечений татусь неймовірно радий поповненню в родині та ніжно цілує маля.

Ребрик
Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким та донькою Адель. Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Багатодітна Лілія Ребрик замилувала кадрами з пологового - фото 3
Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким та донькою Адель. Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Ребрик
Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким та донькою Адель. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Подружжя вже виховує двох доньок. Старшій Діані 11 років, а Поліні — 5.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лілія Ребрик описала плюси та мінуси своєї третьої вагітності. Також ми розповідали, що у зірки "Жіночого кварталу" Аліни Блажкевич народився малюк.

діти
Лілія Ребрик
відео
фото
шоу-бізнес
українські зірки
пологи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство