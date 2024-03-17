Багатодітна Лілія Ребрик замилувала кадрами з пологового

Акторка та ведуча Лілія Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Відома українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка днями народила доньку, замилувала зворушливими кадрами з пологового. На них зірка показала маленьку Адель та чоловіка, хореографа Андрія Дикого.

Світлинами вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.

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Ребрик опублікувала ролик із щемливими кадрами з пологового будинку. На них вона в обіймах чоловіка тримає на руках маленьку Аделіну.

"І нехай весь світ зачекає…" — лаконічно підписала фото ведуча.

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким та донькою Адель. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Хореограф Андрій Дикий також був присутній на пологах та підтримував свою кохану, яка народила йому третю дитину. Новоспечений татусь неймовірно радий поповненню в родині та ніжно цілує маля.

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким та донькою Адель. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким та донькою Адель. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким та донькою Адель. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Подружжя вже виховує двох доньок. Старшій Діані 11 років, а Поліні — 5.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лілія Ребрик описала плюси та мінуси своєї третьої вагітності. Також ми розповідали, що у зірки "Жіночого кварталу" Аліни Блажкевич народився малюк.