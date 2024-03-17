Багатодітна Лілія Ребрик замилувала кадрами з пологового
Відома українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка днями народила доньку, замилувала зворушливими кадрами з пологового. На них зірка показала маленьку Адель та чоловіка, хореографа Андрія Дикого.
Світлинами вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.
Ведуча Лілія Ребрик втретє стала мамою та показала донечку
Ребрик опублікувала ролик із щемливими кадрами з пологового будинку. На них вона в обіймах чоловіка тримає на руках маленьку Аделіну.
"І нехай весь світ зачекає…" — лаконічно підписала фото ведуча.
Хореограф Андрій Дикий також був присутній на пологах та підтримував свою кохану, яка народила йому третю дитину. Новоспечений татусь неймовірно радий поповненню в родині та ніжно цілує маля.
Подружжя вже виховує двох доньок. Старшій Діані 11 років, а Поліні — 5.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Лілія Ребрик описала плюси та мінуси своєї третьої вагітності. Також ми розповідали, що у зірки "Жіночого кварталу" Аліни Блажкевич народився малюк.
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