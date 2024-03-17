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Многодетная Лилия Ребрик восхитила кадрами из роддома

17 марта 2024 14:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Многодетная Лилия Ребрик восхитила кадрами из роддома
Актриса и ведущая Лилия Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик, на днях родившая дочь, восхитила трогательными кадрами из роддома. На них звезда показала маленькую Адель и мужа хореографа Андрея Дикого.

Фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram.

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Ребрик опубликовала ролик с трогательными кадрами из роддома. На них она в объятиях мужчины держит на руках маленькую Аделину.

"И пусть весь мир подождет…" — лаконично подписала фото ведущая.

Ребрик
Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и дочерью Адель. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Хореограф Андрей Дикий также присутствовал на родах и поддерживал свою любимую, родившую ему третьего ребенка. Новоиспеченный папа невероятно рад пополнению в семье и нежно целует малышку.

Ребрик
Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и дочерью Адель. Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Многодетная Лилия Ребрик восхитила кадрами из роддома - фото 3
Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и дочерью Адель. Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Ребрик
Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и дочерью Адель. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Супруги уже воспитывают двух дочерей. Старшей Диане 11 лет, а Полине — 5.

Напомним, ранее мы писали, что Лилия Ребрик описала плюсы и минусы своей третьей беременности. Также мы рассказывали, что у звезды "Женского квартала" Алины Блажкевич родился малыш.

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