Многодетная Лилия Ребрик восхитила кадрами из роддома

Актриса и ведущая Лилия Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик, на днях родившая дочь, восхитила трогательными кадрами из роддома. На них звезда показала маленькую Адель и мужа хореографа Андрея Дикого.

Фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram.

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Ребрик опубликовала ролик с трогательными кадрами из роддома. На них она в объятиях мужчины держит на руках маленькую Аделину.

"И пусть весь мир подождет…" — лаконично подписала фото ведущая.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и дочерью Адель. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Хореограф Андрей Дикий также присутствовал на родах и поддерживал свою любимую, родившую ему третьего ребенка. Новоиспеченный папа невероятно рад пополнению в семье и нежно целует малышку.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и дочерью Адель. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и дочерью Адель. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и дочерью Адель. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Супруги уже воспитывают двух дочерей. Старшей Диане 11 лет, а Полине — 5.

Напомним, ранее мы писали, что Лилия Ребрик описала плюсы и минусы своей третьей беременности. Также мы рассказывали, что у звезды "Женского квартала" Алины Блажкевич родился малыш.