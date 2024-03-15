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Лілія Ребрик втретє стала мамою — фото

15 березня 2024 22:43
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Стас Кожушко
Редактор
Лілія Ребрик втретє стала мамою — фото
Телеведуча, акторка Лілія Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Телеведуча, акторка Лілія Ребрик народила доньку. Вона разом зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким, стали багатодітними батьками.

Про це Ребрик повідомила у своїх соцмережах.

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Лілія Ребрик народила третю доньку

42-річна акторка опублікувала зворушливу фотографію, на якій тримає ручку донечки. Дівчинка мала при народженні вагу 3,5 кг та зріст 52 сантиметри. Також Лілія розсекретила ім’я дитини.

"Наша Адель. Дика Аделіна Андріївна. Будь щасливою, донечко", — лаконічно підписала знімок Ребрик. 

Лілія Ребрик та Андрій Дикий виховують також двух доньок: Діану (2012 року народження) та Поліну (2018). В перші хвилини після публікації фотографії зіркову пару привітали чимало знаменитостей. 

  • "Будьте здорові і щасливі", — акторка Дар'я  Петрожицька.
  • "Найщиріші вітання! Щастячка величезного вам", — телеведучий Григорій Решетник.
  • "Боже, яке щастя! Ми всі чекали! Лілюсю, Андрію, наші дорогі!Вітаємо, обіймаємо, радіємо", — акторка Ольга Сумська.
  • "Щастя! Нехай буде здоровенькою! Вітаємо", — співачка MamaRika.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лілія Ребрик описала плюси та мінуси своєї третьої вагітності. Також ми розповідали, з ким блогерка Раміна Есхакзай спілкується російською мовою.

Лілія Ребрик
вагітність
українські зірки
пологи

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