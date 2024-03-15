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Лилия Ребрик в третий раз стала мамой — фото

15 марта 2024 22:43
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Стас Кожушко
Редактор
Лилия Ребрик в третий раз стала мамой — фото
Телеведущая, актриса Лилия Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Телеведущая, актриса Лилия Ребрик родила дочь. Она вместе со своим мужем, хореографом Андреем Диким, стали многодетными родителями.

Об этом Ребрик сообщила в своих соцсетях.

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42-летняя актриса опубликовала трогательную фотографию, на которой держит ручку дочери. Девочка имела при рождении вес 3,5 кг и рост 52 сантиметра. Также Лилия рассекретила имя ребенка.

"Наша Адель. Дикая Аделина Андреевна. Будь счастлива, доченька", — лаконично подписала снимок Ребрик.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий воспитывают также двух дочерей: Диану (2012 года рождения) и Полину (2018). В первые минуты после публикации фотографии звездную пару поздравили немало знаменитостей.

  • "Будьте здоровы и счастливы", — актриса Дарья Петрожицкая.
  • "Самые искренние поздравления! Счастья огромного вам", — телеведущий Григорий Решетник.
  • "Боже, какое счастье! Мы все ждали! Лилюся, Андрей, наши дорогие! Поздравляем, обнимаем, радуемся", — актриса Ольга Сумская.
  • "Счастье! Пусть будет здоровой! Поздравляем", — певица MamaRika.

Напомним, ранее мы писали, что Лилия Ребрик описала плюсы и минусы своей третьей беременности. Также мы рассказывали, с кем блогер Рамина Эсхакзай общается на русском языке.

Лилия Ребрик
беременность
украинские звезды
роды

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