Лилия Ребрик в третий раз стала мамой — фото
Телеведущая, актриса Лилия Ребрик родила дочь. Она вместе со своим мужем, хореографом Андреем Диким, стали многодетными родителями.
Об этом Ребрик сообщила в своих соцсетях.
Лилия Ребрик родила третью дочь
42-летняя актриса опубликовала трогательную фотографию, на которой держит ручку дочери. Девочка имела при рождении вес 3,5 кг и рост 52 сантиметра. Также Лилия рассекретила имя ребенка.
"Наша Адель. Дикая Аделина Андреевна. Будь счастлива, доченька", — лаконично подписала снимок Ребрик.
Лилия Ребрик и Андрей Дикий воспитывают также двух дочерей: Диану (2012 года рождения) и Полину (2018). В первые минуты после публикации фотографии звездную пару поздравили немало знаменитостей.
- "Будьте здоровы и счастливы", — актриса Дарья Петрожицкая.
- "Самые искренние поздравления! Счастья огромного вам", — телеведущий Григорий Решетник.
- "Боже, какое счастье! Мы все ждали! Лилюся, Андрей, наши дорогие! Поздравляем, обнимаем, радуемся", — актриса Ольга Сумская.
- "Счастье! Пусть будет здоровой! Поздравляем", — певица MamaRika.
Напомним, ранее мы писали, что Лилия Ребрик описала плюсы и минусы своей третьей беременности. Также мы рассказывали, с кем блогер Рамина Эсхакзай общается на русском языке.
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