Найвідоміший діджей світу знову став батьком — перше фото з крихітним спадкоємцем

Діджей Давід Гетта з нареченою. Фото: Reuters

Французький музикант Давід Гетта, який кілька разів отримував статус найвідомішого діджея світу, став багатодітним батьком. У 56-річної знаменитості та його 31-річної дівчини, актриси та моделі Джессіки Ледон, народився первісток.

Про це стало відомо з соціальної мережі Давіда.

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Девід та Джессіка разом з 2015 року. Діджей подарував коханій "обручку обіцянки", оскільки, за його словами, "більше не вірить у шлюб". З 1992-го по 2014 рік Гетта був одружений із партнеркою з бізнесу Кеті, з якою вони залишилися друзями. У шлюбі у пари народилося двоє дітей: дочка Енджі та син Тім Елвіс, яким зараз 16 та 19 років.

"Кохання у повітрі. Знайомтесь: Сайєн", — підписали батьки спільне фото з новонародженою дитиною.

Про вагітність Джесікі стало відомо у листопаді минулого року. Пара з'явилася разом на церемонії вручення премії Latin Grammy Awards 2023.

Нагадаємо, українська ведуча Лілія Ребрик стала втретє мамою. А зірка "Жіночого кварталу" народила первістка.