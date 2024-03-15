Назло Канье Весту — Adidas пожертвует 140 млн евро на борьбу с антисемитизмом

Американский рэпер Канье Вест. Фото: instagram.com/kanyewgst

Компания Adidas пожертвует 140 миллионов евро на организации, противодействующие антисемитизму. Эти средства бренд получил от продажи остатков обуви Yeezy рэпера Канье Веста после того, как они расторгли сделку.

Об этом пишет издание Euronews.

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Спортивный бренд расторг соглашение с рэпером Канье Вестом в октябре 2022 года, впрочем на складах осталось немало кроссовок его производства Yeezy — примерно на 1,2 миллиарда евро.

Adidas решил не сотрудничать с артистом после его антисемитских заявлений в соцсетях и, наоборот, помочь бороться с ненавистью.

После продажи обуви компания отправила часть средств благотворительным организациям — 140 миллионов евро.

Adidas заявил, что совершил пожертвования Лиге против клеветы (Anti-Defamation League) и Института социальных изменений Philonise & Keeta Floyd, которым руководит сторонник социальной справедливости Филониз Флойд, брат Джорджа Флойда, из-за убийства которого в США началось движение Black Lives Matter.

Рэпер Канье Вест и его кроссовки. Фото: The Hollywood Reporter

Канье Вест — безумный антисемит

Рэпер распространял антисемитские теории заговора в интервью и социальных сетях в 2022 году. Также он носил лонгслив с надписью "Жизнь белых имеет значение" во время своего дефиле на Парижской неделе моды. Эти действия спровоцировали долгомесячные скандалы и закрытие его контрактов с успешными брендами.

Рэпер Канье Вест. Фото: Zach Schuss/Variety

Впрочем, на этом артист не остановился. Канье Вест опубликовал изображение свастики со звездой Давида в сети X и восхвалял Адольфа Гитлера и нацистов в интервью с ведущим Infowars Алексом Джонсом. Также он активно поддерживает президента РФ Владимира Путина и даже носит одежду с русскими надписями.

В 2023 году рэппера назвали сумасшедшим, ведь он резко изменил позицию. Вест извинился перед еврейским сообществом за антисемитские заявления, однако впоследствии удалил пост. А еще чуть позже снова начал распространять свои античеловечные взгляды в массы.

Напомним, рэпер Канье Вест заставляет свою жену Бьянку Цензори публично обнажаться. За такое поведение девушку могут посадить в тюрьму, но артист об этом не думает.