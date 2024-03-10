Забула про штани — дружина Каньє Веста шокувала новим пікантним вбранням
Дружина американського репера Каньє Веста продовжує публічно оголюватись. Архітекторка Б'янка Цензорі цього разу не стала вдягати штани і з'явилась лише у звабливих колготах.
Артист виклав фото в instagram.
Б'янка Цензорі оголила сідниці біля Каньє Веста
Каньє Вест разом з епатажною дружиною Б'янкою Цензорі відвідав вечірку з прослуховування альбому Vultures 2 у Лос-Анджелесі.
Молода архітекторка знову публічно оголилась — вдягла напівпрозоре чорне боді, яке практично не прикривало її груди, а також колготки з пікатними вирізами для сідниць. Доповнила образ дівчина притаманими для її стилю чорними туфлями на шпильках та зібраним назад волоссям.
Друзі та родичі Б'янки переконані, що вона не з власної волі вдягає відвертий одяг. На їхню думку, це вирішує її чоловік.
Раніше сумка Цензорі вийшла з дому лише в прозорій тканині і навіть не вдягла спідню білизну.
Також Каньє Вест знову підтримав росіян — вдягнув футболку з цікавим написом.
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