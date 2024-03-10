Забула про штани — дружина Каньє Веста шокувала новим пікантним вбранням

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/ye

Дружина американського репера Каньє Веста продовжує публічно оголюватись. Архітекторка Б'янка Цензорі цього разу не стала вдягати штани і з'явилась лише у звабливих колготах.

Артист виклав фото в instagram.

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Б'янка Цензорі оголила сідниці біля Каньє Веста

Каньє Вест разом з епатажною дружиною Б'янкою Цензорі відвідав вечірку з прослуховування альбому Vultures 2 у Лос-Анджелесі.

Молода архітекторка знову публічно оголилась — вдягла напівпрозоре чорне боді, яке практично не прикривало її груди, а також колготки з пікатними вирізами для сідниць. Доповнила образ дівчина притаманими для її стилю чорними туфлями на шпильках та зібраним назад волоссям.

Друзі та родичі Б'янки переконані, що вона не з власної волі вдягає відвертий одяг. На їхню думку, це вирішує її чоловік.

Б'янка Цензорі. Фото: instagram.com/ye

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/ye

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/ye

Б'янка Цензорі. Фото: instagram.com/ye

Б'янка Цензорі. Фото: instagram.com/ye

Раніше сумка Цензорі вийшла з дому лише в прозорій тканині і навіть не вдягла спідню білизну.

Також Каньє Вест знову підтримав росіян — вдягнув футболку з цікавим написом.