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Забула про штани — дружина Каньє Веста шокувала новим пікантним вбранням

10 березня 2024 20:36
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Забула про штани — дружина Каньє Веста шокувала новим пікантним вбранням
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/ye
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Дружина американського репера Каньє Веста продовжує публічно оголюватись. Архітекторка Б'янка Цензорі цього разу не стала вдягати штани і з'явилась лише у звабливих колготах.

Артист виклав фото в instagram.

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Б'янка Цензорі оголила сідниці біля Каньє Веста

Каньє Вест разом з епатажною дружиною Б'янкою Цензорі відвідав вечірку з прослуховування альбому Vultures 2 у Лос-Анджелесі. 

Молода архітекторка знову публічно оголилась — вдягла напівпрозоре чорне боді, яке практично не прикривало її груди, а також колготки з пікатними вирізами для сідниць. Доповнила образ дівчина притаманими для її стилю чорними туфлями на шпильках та зібраним назад волоссям.

Друзі  та родичі Б'янки переконані, що вона не з власної волі вдягає відвертий одяг. На їхню думку, це вирішує її чоловік. 

Б'янка Цензорі. Фото: instagram.com/ye
Б'янка Цензорі.  Фото: instagram.com/ye
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/ye
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/ye
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/ye
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/ye
Б'янка Цензорі. Фото: instagram.com/ye
Б'янка Цензорі.  Фото: instagram.com/ye
Б'янка Цензорі. Фото: instagram.com/ye
Б'янка Цензорі.  Фото: instagram.com/ye

Раніше сумка Цензорі вийшла з дому лише в прозорій тканині і навіть не вдягла спідню білизну.

Також Каньє Вест знову підтримав росіян — вдягнув футболку з цікавим написом.

США
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Каньє Вест
репер
закордонні зірки

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