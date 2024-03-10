Забыла о штанах — жена Канье Веста шокировала новым пикантным нарядом
Жена американского рэпера Канье Веста продолжает публично обнажаться. Архитектор Бьянка Цензори на этот раз проигнорировала штаны и появилась только в соблазнительных колготах.
Артист выложил фото в instagram.
Бьянка Цензори обнажила ягодицы возле Канье Веста
Канье Вест вместе с эпатажной женой Бьянкой Цензори посетил вечеринку по прослушиванию альбома Vultures 2 в Лос-Анджелесе.
Девушка снова публично обнажилась — надела полупрозрачное черное боди, которое практически не прикрывало ее грудь, а также колготки с пикантными вырезами для ягодиц. Дополнила образ Цензори присущими ее стилю черными туфлями на шпильках и собранными назад волосами.
Друзья и родственники Бьянки убеждены, что она не по своей воле надевает откровенную одежду. Они думают, что так решает ее муж.
Раньше Цензори вышла из дома только в прозрачной ткани и даже не надела нижнее белье.
Также Канье Вест снова поддержал россиян — надел футболку с интересной надписью.
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