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Забыла о штанах — жена Канье Веста шокировала новым пикантным нарядом

10 марта 2024 20:36
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Забыла о штанах — жена Канье Веста шокировала новым пикантным нарядом
Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/ye
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Жена американского рэпера Канье Веста продолжает публично обнажаться. Архитектор Бьянка Цензори на этот раз проигнорировала штаны и появилась только в соблазнительных колготах.

Артист выложил фото в instagram.

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Бьянка Цензори обнажила ягодицы возле Канье Веста

Канье Вест вместе с эпатажной женой Бьянкой Цензори посетил вечеринку по прослушиванию альбома Vultures 2 в Лос-Анджелесе.

Девушка снова публично обнажилась — надела полупрозрачное черное боди, которое практически не прикрывало ее грудь, а также колготки с пикантными вырезами для ягодиц. Дополнила образ Цензори присущими ее стилю черными туфлями на шпильках и собранными назад волосами.

Друзья и родственники Бьянки убеждены, что она не по своей воле надевает откровенную одежду. Они думают, что так решает ее муж.

Бьянка Цензоры. Фото: instagram.com/ye
Бьянка Цензоры. Фото: instagram.com/ye
Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/ye
Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/ye
Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/ye
Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/ye
Бьянка Цензоры. Фото: instagram.com/ye
Бьянка Цензоры. Фото: instagram.com/ye
Бьянка Цензоры. Фото: instagram.com/ye
Бьянка Цензоры. Фото: instagram.com/ye

Раньше Цензори вышла из дома только в прозрачной ткани и даже не надела нижнее белье.

Также Канье Вест снова поддержал россиян — надел футболку с интересной надписью.

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