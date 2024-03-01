Лише у прозорій сукні — дружина Каньє Веста побила власний рекорд з оголеності

Б'янка Цензорі. Фото: BACKGRID

Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі не припиняє дивувати. Цього разу вона з'явилась у прозорому одязі без спідньої білизни у ресторані.

Про це пише Page Six.

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Репер Каньє Вест продовжує негативно впливати на свою молоду дружину Б'янку Цензорі. Якщо раніше вона вдягала дивакуваті сукні, то зараз вона замість них ймовірно обрала нічну сорочку.

Дівчина вдягла прозорі чорні колготи та чорну мінісукню. Б'янка проігнорувала людську потребу у спідній білизні і її тіло міг розглянути кожен охочий. У такому вигляді вона разом зі своїм чоловіком Вестом приїхала у ресторан Ferdi.

Також молода архітекторка обрала для цього вечора дещо непрозоре — спортивну сережку Y/Project ($262) у формі руки, яка махає середнім пальцем. Вона коштує приблизно 260 євро, що за актуальним курсом валют становить 10 400 гривень

На світлинах помітно, що дівчина постійно намагається прикрити свої інтимні місця, а отже відчуває себе некомфортно. Її друзі та близькі звинувачують Веста у маніпуляціях. Вони вважають, що саме він змушує її роздягатися.

Б'янка Цензорі. Фото: BACKGRID

Б'янка Цензорі. Фото: BACKGRID

Б'янка Цензорі. Фото: BACKGRID

Б'янка Цензорі. Фото: BACKGRID

Раніше Каньє Вест знову публічно підтримав росіян.

Також його дружину можуть ув'язнити через публічне оголення.