Только в прозрачном платье — жена Канье Веста побила собственный рекорд по обнаженности

Бьянка Цензоры. Фото: BACKGRID

Жена Канье Веста Бьянка Цензори не перестает удивлять. На этот раз она появилась в прозрачной одежде без нижнего белья в ресторане.

Об этом пишет Page Six.

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Бьянка Цензори окончательно "потеряла" нижнее белье

Рэпер Канье Вест продолжает негативно влиять на свою молодую жену Бьянку Цензори. Если раньше она одевала странноватые платья, то сейчас она вместо них вероятно выбрала ночную рубашку.

Девушка надела прозрачные черные колготки и черное мини-платье. Бьянка проигнорировала человеческую потребность в нижнем белье и ее тело мог разглядеть каждый желающий. В таком виде она вместе со своим мужем Уэстом приехала в ресторан Ferdi.

Также молодой архитектор выбрала для этого вечера кое-что непрозрачное — спортивную серьгу Y/Project ($262) в форме машущей средним пальцем руки. Она стоит приблизительно 260 евро, что по актуальному на данный момент курсу валют — 10 400 гривен.

На фотографиях заметно, что девушка постоянно пытается прикрыть свои интимные места, а значит, чувствует себя некомфортно. Ее друзья и близкие обвиняют Веста в манипуляциях. Они считают, что именно он заставляет ее раздеваться.

Бьянка Цензоры. Фото: BACKGRID

Бьянка Цензоры. Фото: BACKGRID

Бьянка Цензоры. Фото: BACKGRID

Бьянка Цензоры. Фото: BACKGRID

Ранее Канье Вест снова публично поддержал россиян.

Также его жену могут заключить в тюрьму из-за публичного обнажения.