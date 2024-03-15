Назло Каньє Весту — Adidas пожертвує 140 млн євро на боротьбу з антисемітизмом

Американський репер Каньє Вест. Фото: instagram.com/kanyewgst

Компанія Adidas пожертвує 140 мільйонів євро на організації, що протидіють антисемітизму. Ці кошти бренд отримав від продажу залишків взуття Yeezy репера Каньє Веста після того, як вони розірвали угоду.

Про це пише видання Euronews.

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Спортивний бренд розізрвав угоду з репером Каньє Вестом у жовтні 2022 року, втім на складах залишилось чимало кросівок його виробницьва Yeezy — приблизно на 1,2 мільярда євро.

Adidas вирішив не співрацювати з артистом після його антисемітських заяв у соцмережах і, навпаки, допомогти боротися з ненавистю.

Після продажу взуття компанія відправила частину коштів благодійним організаціям —140 мільйонів євро.

Adidas заявив, що зробив пожертви Лізі проти наклепу (Anti-Defamation League) та Інституту соціальних змін Philonise & Keeta Floyd, яким керує прихильник соціальної справедливості Філоніз Флойд, брат Джорджа Флойда, через вбивство котрого в США почався рух Black Lives Matter.

Репер Каньє Вест і його кросівки. Фото: The Hollywood Reporter

Каньє Вест — божевільний антисеміт

Репер поширював антисемітські теорії змови в інтерв'ю та в соціальних мережах у 2022 році. Також він носив лонгслів з написом "Життя білих має значення" під час свого дефіле на Паризькому тижні моди. Ці дії спровокували довгомісячні скандали, а також закриття його контрактів з успішними брендами.

Репер Каньє Вест. Фото: Zach Schuss/Variety

Втім, на цьому артист не зупинився. Каньє Вест опублікував зображення свастики із зіркою Давида в мережі X і вихваляв Адольфа Гітлера та нацистів в інтерв'ю з ведучим Infowars Алексом Джонсом. Також він активно підтримує президента РФ Володимира Путіна і навіть носить одяг з російськими написами.

У 2023 році репера назвали божевільним, адже він різко змінив позицію. Вест вибачився перед єврейською спільнотою за антисемітські заяви, проте згодом видалив пост з вибаченнями. А ще трохи пізніше знову почав поширювати антисемітські теорії.

Нагадаємо, репер Каньє Вест примушує свою дружину Б'янку Цензорі публічно оголюватись. За таку поведінку дівчину можуть ув'язнити, але артист про це не думає.