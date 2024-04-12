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"Квартал 95" отреагировал на ранение своего друга из "Лиги смеха"

12 апреля 2024 11:22
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ведущий Лиги смеха Виктор Розовый получил тяжелое ранение — Квартал 95 отреагировал
Ведущий "Лиги смеха" и военный Виктор Розовый на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинские юмористы, актеры и звезды студии "Квартал 95" отреагировали на ранение ведущего "Лиги смеха" и комика Виктора Розового. В частности, известные актеры подчеркнули, что находятся на постоянной связи с его родными и верят, что он сможет восстановиться.

Соответствующим постом актеры "Квартала 95" поделились на своей странице в соцсети Instagram.

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"Квартал 95" о ранении Виктора Розового

Юмористы решили показать, что они поддерживают ведущего "Лиги смеха" Виктора Розового, который не так давно получил ранение на передовой. В частности, актеры отметили, что они постоянно общаются с близкими комиками, чтобы знать о его состоянии здоровья.

Также украинские юмористы подчеркнули, что они верят, что эта ситуация сделает Виктора сильнее, и отметили, что они будут делать все, чтобы он встал на ноги.

"21 марта ранение получил комик, ведущий "Лиги Смеха", военнослужащий 3-й ОШБр Виктор Розовый. Мы на связи с его родными. Мы верим, Витя выйдет из этой ситуации еще сильнее, а мы делаем и будем делать все, чтобы ускорить выздоровление и реабилитацию. Мы рядом", — написали в описании под постом украинские юмористы.

Публикация со страницы студии "Квартал 95"
Юмористы "Квартала 95" о ранении Виктора Розового. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии подписчиков на слова актеров "Квартала 95"

Увидев такие слова от юмористов, люди, подписанные на официальную страницу "Квартала 95", не прошли мимо. Пользователи сети Instagram оставили свои комментарии под постом, в которых высказали разные мнения, в частности, и негативные.

  • Ну да это же знаменитость, нужно всем скинуться, чтобы ускорить выздоровление, но почему-то не показываете лицо, с нашими родными каждый день что-то происходит на нуле, как не контузило, так ранило, но это никто не разглашает, все справляемся самостоятельно
  • Выздоравливайте! И пусть Ваш ангел охранник и дальше Вас оберегает. Героям Слава!!!
  • Один ответил за всех! Имеет стержень!! Это сильный человек
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Ранение Виктора Розового на фронте

Недавно стало известно, что комик, актер, а сейчас ведущий развлекательного шоу "Лига смеха" Виктор Розовый, который пошел защищать родную страну, получил серьезное ранение на передовой. Его возлюбленная рассказала, что Виктор получил тяжелое осколочное ранение головы, и врачи две недели боролись за его жизнь.

"Пока стоял вопрос его жизни, мы хотели сохранить информационную тишину. Виктор очень волевой, поэтому делает невероятный успех. Он уже в сознании, пытается с нами общаться и набирается сил для реабилитации. У нас нет сомнений, что он полностью восстановится", — отметила любимая Виктора Розового Ольга Мерзликина.

Публикация со страницы Ольги Мерзликиной
Возлюбленная Виктора Розового Ольга Мерзликина о ранении комика. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что звезды студии "Квартал 95" посетили украинских защитников на фронте.

Ранее мы рассказывали о том, что актеры "Квартала 95" публично высмеяли ведущего Дмитрия Гордона.

Также мы сообщали о том, что юмористы "Квартала 95" потроллили воздушную тревогу в Украине.

Квартал 95
шоу-бизнес
Лига Смеха
Виктор Розовый

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