Квартал 95 висміяв повітряну тривогу в Україні — реакція мережі

"Кварталівців" захейтили за висміювання тривоги в Україні
Українські гумористи і актори студії "Квартал 95" продовжують активно виступати під час повномасштабної війни. Цього разу телезірки взяли україномовну версію відомої пісні співачки Ірини Білик і переробили її, але користувачі соцмережі знову засудили їх.
Відповідний виступ актори "Кварталу" оприлюднили на своїй офіційній сторінці в Instagram.
Виступ "Кварталу 95" з піснею Ірини Білик
Актори студії "Квартал 95" взяли всім відому композицію української співачки Ірини Білик під назвою "Сніг" і переспівали її. Гумористи вирішили присвятити нову версію пісні пілотам російської авіації, яка злітає майже щодня, через що в Україні починається повітряна тривога.
На сцені можна побачити спочатку Євгена Кошового, який оголошує номер. Після цього виходить український комік, актор і ведучий Юрій Ткач, який, власне, і переспівав пісню Ірини Білик.
"Як би хотілось, щоб усі побажання українців пілотам МІГ-31 здійснились", — написали в описі під відео на офіційній сторінці студії "Квартал 95".
Коментарі людей стосовно виступу "Кварталу 95"
Побачивши новий номер українських гумористів, користувачі мережі Instagram не змогли залишитися осторонь і почали коментувати його. Зокрема, деякі почали критикувати акторів "Кварталу 95" за концерти під час війни, а хтось став висловлюватися щодо чоловіків в Україні.
- Мені більше соромно не за "Квартал", який хоч купує хлопцям необхідне зі своїх концертів, а за коментаторів недолугих і мужиків, що в сукнях повтікали, не бажаючи навіть в тилу допомогти армії
- Смішно? Люди гинуть. За рушницю та в окоп, клоуни, наших дітей та старих захищати. Снайперів вони бояться
- Це ж повне дно… Люди, давайте відписку
Україномовна версія пісні Ірини Білик
Відома співачка Ірина Білик декілька років тому презентувала ліричну композицію про кохання під назвою "Снег". Тоді ця пісня стала дуже відомою, а кліп на неї зібрав понад три мільйони переглядів.
Проте через повномасштабне вторгнення Ірина Білик вирішила перекласти свій хіт з російської на українську мову. З’явився і новий кліп на цю пісню, де українська співачка просто стоїть в якійсь кімнаті на килимі біля музичних інструментів.
Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий "Кварталу 95" Євген Кошовий пояснив, чому його донька не буде вчитися в Україні.
Раніше ми розповідали про те, що актори студії "Квартал 95" заспівали про міста, які довелося покинути українцям.
Також ми повідомляли про те, що гумористи з "Кварталу 95" висміяли українських добровольців.
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