Квартал 95 висміяв повітряну тривогу в Україні — реакція мережі

Актори студії "Квартал 95" на своєму виступі. Фото: скриншот з YouTube

Українські гумористи і актори студії "Квартал 95" продовжують активно виступати під час повномасштабної війни. Цього разу телезірки взяли україномовну версію відомої пісні співачки Ірини Білик і переробили її, але користувачі соцмережі знову засудили їх.

Відповідний виступ актори "Кварталу" оприлюднили на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Виступ "Кварталу 95" з піснею Ірини Білик

Актори студії "Квартал 95" взяли всім відому композицію української співачки Ірини Білик під назвою "Сніг" і переспівали її. Гумористи вирішили присвятити нову версію пісні пілотам російської авіації, яка злітає майже щодня, через що в Україні починається повітряна тривога.

На сцені можна побачити спочатку Євгена Кошового, який оголошує номер. Після цього виходить український комік, актор і ведучий Юрій Ткач, який, власне, і переспівав пісню Ірини Білик.

"Як би хотілось, щоб усі побажання українців пілотам МІГ-31 здійснились", — написали в описі під відео на офіційній сторінці студії "Квартал 95".

Номер гумористів студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментарі людей стосовно виступу "Кварталу 95"

Побачивши новий номер українських гумористів, користувачі мережі Instagram не змогли залишитися осторонь і почали коментувати його. Зокрема, деякі почали критикувати акторів "Кварталу 95" за концерти під час війни, а хтось став висловлюватися щодо чоловіків в Україні.

Мені більше соромно не за "Квартал", який хоч купує хлопцям необхідне зі своїх концертів, а за коментаторів недолугих і мужиків, що в сукнях повтікали, не бажаючи навіть в тилу допомогти армії

Смішно? Люди гинуть. За рушницю та в окоп, клоуни, наших дітей та старих захищати. Снайперів вони бояться

Це ж повне дно… Люди, давайте відписку

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Україномовна версія пісні Ірини Білик

Відома співачка Ірина Білик декілька років тому презентувала ліричну композицію про кохання під назвою "Снег". Тоді ця пісня стала дуже відомою, а кліп на неї зібрав понад три мільйони переглядів.

Проте через повномасштабне вторгнення Ірина Білик вирішила перекласти свій хіт з російської на українську мову. З’явився і новий кліп на цю пісню, де українська співачка просто стоїть в якійсь кімнаті на килимі біля музичних інструментів.

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий "Кварталу 95" Євген Кошовий пояснив, чому його донька не буде вчитися в Україні.

Раніше ми розповідали про те, що актори студії "Квартал 95" заспівали про міста, які довелося покинути українцям.

Також ми повідомляли про те, що гумористи з "Кварталу 95" висміяли українських добровольців.