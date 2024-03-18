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"Квартал 95" заспівав про добровольців і "отримав" від українців

18 березня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Українці вкотре зірвалися на акторів Кварталу 95 за виступи під час війни
Актори студії "Квартал 95" під час виступу. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Актори студії "Квартал 95" продовжують виступати перед українцями під час повномасштабної війни. Цього разу гумористи показали, як вони співають на сцені, і знову нарвалися на критику від користувачів соцмережі за концерти під час вторгнення.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці "Кварталу 95" в соціальній мережі Instagram.

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Актори "Кварталу 95" заспівали на концерті

На офіційній сторінці гумористів з’явилося відео, на якому вони заспівали перед українцями. На сцені можно побачити спочатку Євгена Кошового, Олександра Пікалова і Юрія Ткача, до яких потім приєдналися й інші актори "Кварталу 95".

Вони заспівали на фоні кадрів з наслідками обстрілу російсько-окупаційних військ і розповіли про важливість добровольців в умовах війни. 

"Це люди, зроблені зі сталі. Велика їм подяка за сміливість і непохитну волю до перемоги", — звернулися до всіх добровольців українські гумористи. 

Публікація зі сторінки студії "Квартал 95"
Актори студії "Квартал 95" на своєму виступі. Фото: скриншот з Instagram

В мережі засудили акторів "Кварталу 95"

Побачивши черговий виступ на відео офіційної сторінки студії, користувачі мережі не промовчали і почали його коментувати. Люди знову засудили акторів "Кварталу 95" за концерти під час повномасштабного вторгнення.

  • "Хлопчики", а ви чому не на війні? Матері кличуть своїх синів, та багато вже не повернуться... А ви все на позитиві, на війні від'їлися… І все волонтерите… Сором
  • Усі роки існування "Кварталу" завжди критикували та висміювали президентів, депутатів і мерів !!! Чому зараз ні слова???
  • Раніше до війни ви були для мене супер! А оце тошнить чомусь від вас!!!
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95"
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95"
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95"
Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Актори "Квартал 95" показали себе за два роки війни

Не так давно українські гумористи підвели підсумки, розповівши, чим вони займалися протягом двох років війни. Актори згадали всі свої поїздки до військових і розповіли, з якою допомогою вони їхали на передову. 

"Два роки тому почалося повномасштабне вторгнення. З перших його днів ми у постійному контакті з тими, хто боронить нашу країну. За цей час ми об'їздили майже всі прифронтові території нашої Батьківщини. Військові частини, шпиталі, передові позиції, частини ДСНС, укриття та багато інших місць стали нашими новими майданчиками. Коптери, тепловізори, квадроцикли та підтримка бойового духу — це те, що ми завжди привозимо із собою", — зазначили гумористи "Кварталу 95". 

Публікація зі сторінки студії "Квартал 95"
Гумористи "Кварталу 95" за два роки війни. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що актори студії "Квартал 95" звернулися до українців на відео. 

Раніше ми розповідали про те, що акторка Олена Кравець заявила, що йде зі студії "Квартал 95". 

Також ми повідомляли про те, що актор студії "Квартал 95" Юрій Великий звернувся до хейтерів. 

Квартал 95
Євген Кошовий
шоу-бізнес
українські зірки

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