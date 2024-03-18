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"Квартал 95" спел о добровольцах и "получил" от украинцев

18 марта 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Украинцы в очередной раз сорвались на актеров Квартала 95 за выступления во время войны
Актеры студии "Квартал 95" во время выступления. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Актеры студии "Квартал 95" продолжают выступать перед украинцами во время полномасштабной войны. В этот раз юмористы показали, как они поют на сцене, и снова нарвались на критику от пользователей соцсети за концерты во время вторжения.

Соответствующее видео появилось на официальной странице "Квартала 95" в социальной сети Instagram.

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Актеры "Квартала 95" спели на концерте

На официальной странице юмористов появилось видео, на котором они спели перед украинцами. На сцене можно увидеть сначала Евгения Кошевого, Александра Пикалова и Юрия Ткача, к которым затем присоединились и другие актеры "Квартала 95".

Они спели на фоне кадров с последствиями обстрела российско-оккупационных войск и рассказали о важности добровольцев в условиях войны.

"Это люди, сделанные из стали. Большая им благодарность за смелость и непреклонную волю к победе", — обратились ко всем добровольцам украинские юмористы.

Публикация со страницы студии "Квартал 95"
Актеры студии "Квартал 95" на своем выступлении. Фото: скриншот из Instagram

В сети осудили актеров "Квартала 95"

Увидев очередное выступление на видео официальной страницы студии, пользователи сети не промолчали и начали его комментировать. Люди снова осудили актеров "Квартала 95" за концерты во время полномасштабного вторжения.

  • "Мальчики", а вы почему не на войне? Матери зовут своих сыновей, но много уже не вернутся... А вы все на позитиве, на войне отъелись... И все волонтерите... Стыд
  • Все годы существования "Квартала" всегда критиковали и высмеивали президентов, депутатов и мэров!!! Почему сейчас ни слова???
  • Раньше до войны вы были для меня супер! А это тошнит почему-то от вас!!!
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Актеры "Квартал 95" показали себя за два года войны

Недавно украинские юмористы подвели итоги, рассказав, чем они занимались в течение двух лет войны. Актеры вспомнили все свои поездки к военным и рассказали, с какой помощью они ехали на передовую.

"Два года назад началось полномасштабное вторжение. С первых его дней мы в постоянном контакте с теми, кто защищает нашу страну. За это время мы объездили почти все прифронтовые территории нашей Родины. Военные части, госпитали, передовые позиции, части ГСЧС, укрытия и многие другие места стали нашими новыми площадками. Коптеры, тепловизоры, квадроциклы и поддержка боевого духа — это то, что мы всегда привозим с собой", — отметили юмористы "Квартала 95".

Публикация со страницы студии "Квартал 95"
Юмористы "Квартала 95" за два года войны. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что актеры студии "Квартал 95" обратились к украинцам на видео.

Ранее мы рассказывали о том, что актриса Елена Кравец заявила, что уходит со студии "Квартал 95".

Также мы сообщали о том, что актер студии "Квартал 95" Юрий Великий обратился к хейтерам.

Квартал 95
Евгений Кошевой
шоу-бизнес
украинские звезды

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