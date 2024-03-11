Квартал 95 після звернення рознесли за недоречні під час війни жарти

Актори студії "Квартал 95" на концерті. Фото: скриншот з YouTube

Актори студії "Квартал 95" записали відеозвернення, в якому запросили українців на свої концерти. Гумористи розповіли про свої майбутні виступи, які відбудуться в березні, і нарвалися на серйозну критику з боку користувачів мережі Instagram.

Відповідне відео оприлюднили на офіційній сторінці студії "Квартал 95" в Instagram.

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"Квартал 95" звернувся до українців

Українські гумористи зі студії "Квартал 95" звернулися до публіки на відеозверненні. Зокрема, актори запросили українців на свої концерти, які відбудуться в березні цього року. На відео можна побачити Євгена Кошового, Юрія Ткача, Олександра Пікалова та інших зірок студії.

"Друзі, вихідні прийнято проводити із сім’єю, тому і пропонуємо вам щонеділі зустрічатися в колі нашої великої квартальної родини", — розпочав відеозвернення актор студії "Квартал 95", ведучий Олександр Пікалов.

Звернення акторів студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

У мережі відреагували на звернення акторів студії "Квартал 95"

Переглянувши відеозвернення акторів, користувачі мережі Instagram не змогли залишитися осторонь. Зокрема, люди почали залишати свої коментарі, де розкритикували гумористів за концерти під час повномасштабної війни.

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Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

"Квартал 95" згадав свої перші жарти

Гумористи "Кварталу 95" зазначили, що 2024 рік є ювілейним для них, оскільки 20 років тому почались їхні перші виступи. Тому актори вирішили згадати, з яких жартів усе починалося.

"Цей рік є ювілейним для "Кварталу 95", адже рівно 20 років тому відбулися наші перші телевізійні концерти. Тож пропонуємо трохи поринути у ностальгію та згадати жарти, з яких все починалось", — написали в описі під дописом актори студії "Квартал 95".

Публікація зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що актори студії "Квартал 95" висміяли тему розставання жінок і чоловіків під час війни.

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