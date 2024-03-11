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Звезды "Квартала 95" записали видеообращение для украинцев

11 марта 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Квартал 95 после обращения разнесли за неуместные во время войны шутки
Актеры студии "Квартал 95" на концерте. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Актеры студии "Квартал 95" записали видеообращение, в котором пригласили украинцев на свои концерты. Юмористы рассказали о своих предстоящих выступлениях, которые состоятся в марте, и нарвались на серьезную критику со стороны пользователей сети Instagram.

Соответствующее видео было обнародовано на официальной странице студии "Квартал 95" в Instagram.

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"Квартал 95" обратился к украинцам

Украинские юмористы из студии "Квартал 95" обратились к публике на видеообращении. В частности, актеры пригласили украинцев на свои концерты, которые состоятся в марте этого года. На видео можно увидеть Евгения Кошевого, Юрия Ткача, Александра Пикалова и других звезд студии.

"Друзья, выходные принято проводить с семьей, поэтому и предлагаем вам каждое воскресенье встречаться в кругу нашей большой квартальной семьи", — начал видеообращение актер студии "Квартал 95", ведущий Александр Пикалов.

Публикация со страницы студии "Квартал 95"
Обращение актеров студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

В сети отреагировали на обращение актеров студии "Квартал 95"

Просмотрев видеообращение актеров, пользователи сети Instagram не смогли остаться в стороне. В частности, люди начали оставлять свои комментарии, где раскритиковали юмористов за концерты во время полномасштабной войны.

  • Кому наф*г нужны ваши выпуски. Война в стране
  • А мы предлагаем вам идти на ноль. И посмотрите, будет ли потом вам так весело или нет. Достали уже. В передачах и рекламе ваши лица
  • Свиньи, идите неньку защищать
  • Это больше не юмор, это дно
  • В Авдеевку езжайте на гастроли или слабо? Кому нужны сейчас ваши тупые шутки, когда пол Украины нет? Люди гибнут, а они бабло рубят
  • Юмор ниже плинтуса, одно унижение всего и вся
Комментарии со страницы студии "Квартал 95"
Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

"Квартал 95" вспомнил свои первые шутки

Юмористы "Квартала 95" отметили, что 2024 год является юбилейным для них, поскольку 20 лет назад начались их первые выступления. Поэтому актеры решили вспомнить, с каких шуток все начиналось.

"Этот год юбилейный для "Квартала 95", ведь ровно 20 лет назад состоялись наши первые телевизионные концерты. Поэтому предлагаем немного окунуться в ностальгию и вспомнить шутки, с которых все начиналось", — написали в описании под постом актеры студии "Квартал 95".

Публикация со страницы студии "Квартал 95"
Публикация со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что актеры студии "Квартал 95" высмеяли тему расставания женщин и мужчин во время войны.

Ранее мы рассказывали о том, что актер из студии "Квартал 95" Юрий Великий обратился к хейтерам.

Также мы сообщали о том, что студия "Квартал 95" попала в громкий скандал из-за темы оккупированного Скадовска.

Квартал 95
актеры
шоу-бизнес
украинские звезды

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