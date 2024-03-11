Квартал 95 после обращения разнесли за неуместные во время войны шутки

Звезды "Квартала 95" записали видеообращение для украинцев
Актеры студии "Квартал 95" записали видеообращение, в котором пригласили украинцев на свои концерты. Юмористы рассказали о своих предстоящих выступлениях, которые состоятся в марте, и нарвались на серьезную критику со стороны пользователей сети Instagram.
Соответствующее видео было обнародовано на официальной странице студии "Квартал 95" в Instagram.
"Квартал 95" обратился к украинцам
Украинские юмористы из студии "Квартал 95" обратились к публике на видеообращении. В частности, актеры пригласили украинцев на свои концерты, которые состоятся в марте этого года. На видео можно увидеть Евгения Кошевого, Юрия Ткача, Александра Пикалова и других звезд студии.
"Друзья, выходные принято проводить с семьей, поэтому и предлагаем вам каждое воскресенье встречаться в кругу нашей большой квартальной семьи", — начал видеообращение актер студии "Квартал 95", ведущий Александр Пикалов.
В сети отреагировали на обращение актеров студии "Квартал 95"
Просмотрев видеообращение актеров, пользователи сети Instagram не смогли остаться в стороне. В частности, люди начали оставлять свои комментарии, где раскритиковали юмористов за концерты во время полномасштабной войны.
- Кому наф*г нужны ваши выпуски. Война в стране
- А мы предлагаем вам идти на ноль. И посмотрите, будет ли потом вам так весело или нет. Достали уже. В передачах и рекламе ваши лица
- Свиньи, идите неньку защищать
- Это больше не юмор, это дно
- В Авдеевку езжайте на гастроли или слабо? Кому нужны сейчас ваши тупые шутки, когда пол Украины нет? Люди гибнут, а они бабло рубят
- Юмор ниже плинтуса, одно унижение всего и вся
"Квартал 95" вспомнил свои первые шутки
Юмористы "Квартала 95" отметили, что 2024 год является юбилейным для них, поскольку 20 лет назад начались их первые выступления. Поэтому актеры решили вспомнить, с каких шуток все начиналось.
"Этот год юбилейный для "Квартала 95", ведь ровно 20 лет назад состоялись наши первые телевизионные концерты. Поэтому предлагаем немного окунуться в ностальгию и вспомнить шутки, с которых все начиналось", — написали в описании под постом актеры студии "Квартал 95".
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